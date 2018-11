Danny Annan blev i oktober hjemkaldt fra Iran efter oplysninger om iranske attentatplaner i Danmark.

Udenrigsministeriet sender den danske ambassadør Danny Annan tilbage til Iran på torsdag.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Ministeriet hjemkaldte for tre uger siden ambassadøren, efter at Politiets Efterretningstjeneste (PET) oplyste, at det mener, at iransk efterretningstjeneste har haft planer om et attentat mod iranere i Danmark.

Ministeriet oplyser, at ambassadøren sendes tilbage, fordi han skal være med til at koordinere eventuelle sanktioner mod landet.

Beslutningen blev truffet efter EU's udenrigsministermøde mandag, hvor EU-landene overvejede, hvordan man eventuelt kan imødekomme et dansk ønske om at iværksætte nye sanktioner mod Iran.

Der blev ikke vedtaget nogen sanktioner, men udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) fortalte, at der er nedsat en gruppe, som skal undersøge, hvilke sanktioner der kan blive tale om.

Martin Marcussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, har kaldt ministeriets beslutning om hjemkaldelsen for et usædvanligt diplomatisk skridt.

- Det er et tegn på, at man overvejer, om Iran i virkeligheden er modent til at indgå i almindelige diplomatiske relationer, sagde Martin Marcussen i oktober.

I hjemkaldelsen 30. oktober hed det, at ambassadøren blev hjemkaldt til konsultationer. Dermed var der også lagt op til, at Danny Annan ville være hjemme for en kortere periode.

Samuelsen har dog ikke lagt skjul på, at hjemkaldelsen har været usædvanlig.

I en pressemeddelelse tirsdag udtaler han, at den danske sag har været med til at skabe ny diskussion i EU om fælles tiltag mod Iran.

- Det stod helt klart med den stærke opbakning til Danmark på EU-udenrigsministermødet i går, og det er jeg meget tilfreds med. Det vil nu kræve et intensiveret diplomatisk benarbejde at komme i mål.

- Derfor har jeg i dag bedt den danske ambassadør om at vende tilbage til Teheran for også derfra at intensivere diplomatiet og at koordinere tæt med vores europæiske partnere, siger han.

/ritzau/