Kan man være udlændinge og være ansat i Udlændinge- og Integrationsstyrelsen? - Nej, det kan man ikke. I hvert fald ikke, hvis du spørger Dansk Folkepartis Martin Henriksen.

Han har torsdag på sin Facebook langet ud efter en ansat som jurist i den nævnte styrelse, der er dansk-afghaner.

I Facebook-opslaget skriver Martin Henriksen, der ikke blev genvalgt til Folketinget under det seneste valg:

'Efter min opfattelse er det ikke holdbart, at der sidder afghanske statsborgere, eller andre udenlandske statsborgere, i Udlændingestyrelsen, som er med til at afgøre om hvorvidt andre afghanere, og andre udlændinge, kan få lov til at bo og leve deres liv i Danmark.'

Efterfølgende giver han udtryk for, at det svækker tilliden, fordi det skaber loyalitetsproblemer.

Udmeldingen fra Martin Henriksen kommer efter, at han har læst en artikel om samme. En artikel skrevet af debattøren og Stram Kurs medlemmet Uve Max Jensen for online-mediet 'document.dk'.

Martin Henriksens opslag og deling af ovennævnte artikel bliver kritiseret af Djøf, en faglig organisation for akademikere og studerende, der på Facebook tager afstand til udmeldingen om den ansatte.

'Vi ­kan tage den lige så mange gange, det skal være: Det er ikke på nogen måde i orden at udskamme offentligt ansatte på sociale medier, fordi deres navn, hud og/eller hårfarve indikerer, at de har en baggrund, der ikke er 100 % dansk. Det hører ingen steder hjemme! Det er decideret udansk og skadeligt for vores demokrati.' Skriver Djøf på Facebook.

Herefter udtrykker de glæde over alle borgere, der tager del i samfundet.

Den køber Martin Henriksen dog slet ikke. Kort efter er han ude med en nu Facebook-opdatering. Her skriver han, at han ikke har kommenteret den ansattes hudfarve eller hårfarve, og at det på ingen måde kan opfattes racistisk.

'Ens statsborgerskab siger noget om, hvor ens loyalitet ligger.' Skriver Martin Henriksen blandt andet i det opfølgende opslag.

Men faktisk har den unge kvindelige jurist, Martin Henriksen langer ud efter, både dansk og afghansk statsborgerskab.

For Martin Henriksen er det dog altafgørende, at juristen har andet end dansk statsborgerskab.