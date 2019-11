Kommunerne har øget genanvendelsen, og det skal man huske i kølvandet på OECD-kritik, mener forening.

Fra 2011 til 2016 har kommunerne og de kommunale affaldsselskaber øget genanvendelsen fra 37 til 46 procent.

Sådan lyder det fra Dansk Affaldsforening i en pressemeddelelse, efter at OECD torsdag offentliggjorde sin evaluering af dansk miljøpolitik.

I OECD's evaluering får affaldshåndteringen i Danmark kritik på flere punkter. Men kritikken er ikke retvisende, mener Dansk Affaldsforening.

- Vi har de seneste 5-10 år rullet en lang, lang række spande ind i folks indkørsler og baggårde for at gøre det nemmere at sortere affald, og dermed styrke muligheden for reel genanvendelse.

- Spørger man Miljøstyrelsen, så når vi de fastsatte mål fra den seneste ressourcestrategi. Det skal man huske, og derfor rammer OECD's kritik af kommunernes affaldshåndtering ved siden af, lyder det fra Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldshåndtering, i en pressemeddelelse.

I 2017 havde Danmark den højeste grad af kommunalt indsamlet affald per indbygger i OECD med 785 kilo per indbygger, fremhæver OECD.

Men den konklusion holder ikke, mener Mads Jakobsen.

- Der er ingen tvivl om, at vi producerer for meget affald i Danmark, men der er ikke belæg for at påstå, at vi producerer mest affald.

- Derfor ærgrer det os, at OECD ikke har fået luget denne fejltagelse ud, siger han i meddelelsen.

OECD anbefaler samtidig, at kommunerne strømliner deres måde at håndtere affald på.

Det skal være nemmere at sortere affald, og den anbefaling nikker man hos Dansk Affaldsforening ja til.

- I affaldssektoren arbejder vi på at gøre sorteringen enklere og nemmere for borgerne.

- Derfor har vi sammen med Miljøstyrelsen og KL udviklet fælles sorteringskriterier for 12 fraktioner af husholdningsaffald. Det har vi netop gjort for at ensarte sorteringen på tværs af kommunegrænserne, lyder det fra Mads Jakobsen.

Torsdag sagde miljøminister Lea Wermelin (S) også, at ensartethed skal indgå i den nationale affaldsplan, som skal udarbejdes i 2020.

- Vi skal have strømlinet det på tværs af kommunerne, så i stedet for at gøre det på måske 98 forskellige måder, så får vi sat nogle mere ensartede vilkår for, hvordan vi samler affald ind, hvordan bruger vi det, og hvad skal vi bruge det til, lød det.

/ritzau/