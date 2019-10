Jeppe Kofod (S) er dybt bekymret over Tyrkiets militæroperation i Syrien, skriver han på Twitter.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kalder Tyrkiets beslutning om militæroperation i Syrien forkert og beklagelig.

- Det er i min optik en meget beklagelig og forkert beslutning, der kan have alvorlige konsekvenser for civile og kampen mod ISIL. Tyrkiet må udvise tilbageholdenhed, skriver han på Twitter.

Han skriver endvidere, at han er dybt bekymret over militæroperationen, og at Danmark er i tæt kontakt med allierede om sagen.

Tidligere onsdag eftermiddag advarede udenrigsministeren efter et møde med Udenrigspolitisk Nævn kraftigt Tyrkiet imod at gå ind i det nordøstlige Syrien.

- Det er vigtigt at sende denne kraftige advarsel til Tyrkiet om, at man altså ikke må gøre noget, der skader civilbefolkningen og svækker vores kamp mod Islamisk Stat i det nordøstlige Syrien. Det klare signal har vi taget op med Tyrkiet, sagde Jeppe Kofod.

/ritzau/