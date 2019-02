Avisen Arbejderen opgiver sin trykte papirudgave efter i over fyrre år at have været en trykt, kommunistisk publikation. Det skriver Arbejderen på sin hjemmeside.

Arbejderen startede som en månedsskrift i 1978 og blev et dagblad i 1982.

'Vi har over flere år oplevet, at mediestøtten er blevet beskåret, samtidig med at udgifterne til distribution er stærkt stigende.'

'Det ændrede medielandskab har også ramt Arbejderen og betyder, at det er blevet sværere for os at sælge abonnementer på papiravisen.'

'Hele den situation presser vores økonomi og har gjort det vanskeligt for os at opretholde en tilfredsstillende kvalitet i papiravisen. Derfor har vi nu valgt at satse 100 procent på netmediet,' skriver ansvarshavende redaktør Birthe Sørensen på mediets hjemmeside.

Mens det altså er gået ned ad bakke for oplaget og efterspørgslen efter den trykte avis er det gået frem for hjemmesiden, der ifølge sig selv har omkring 60.000 besøgende hver måned.

Ifølge chefredaktøren bliver det en dyr omgang at omstille sig til at være et rent netmedie, da mediestøtten vil falde væk og man skal sikre sig digitale abonnenter. Men der er ingen anden vej frem, skriver Birthe Sørensen.

'Vi ser omlægningen til netmedie som den eneste mulighed for, at Arbejderen kan overleve og blive ved med at udkomme.'

'De store danske mediers skandaløse dækning af den aktuelle situation i Venezuela leverer hver dag gode argumenter for, hvorfor det er nødvendigt med medier, som ikke blot følger regeringens og EU's taktstok. Der er brug for en avis som Arbejderen,' skriver chefredaktøren.

Arbejderen udgives af Kommunistisk Parti, men er tidligere udgivet af det daværende DKP. På sin hjemmeside beskriver Arbejderen sig som:

'Danmarks eneste røde dagblad og en vigtig modvægt til den øvrige danske presse.'

/ritzau/