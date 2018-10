Danmarks første sundhedsminister, Agnete Laustsen (K), er død. Hun blev 83 år.

Det fremgår af dødsannoncer i Berlingske og Politiken.

Her fremgår det, at hun stille er sovet ind 'efter et eventyrligt liv'.

Agnete Laustsen var politisk aktiv det meste af sit voksne liv og var gennem sit formandskab for Europæisk Kvinde-Union engageret i kvindesagen.

Efter uddannelsen som cand.jur. fra Københavns Universitet blev hun ansat i Indenrigsministeriet.

Hun blev medlem af Københavns Borgerrepræsentation i 1962 og af Folketinget i 1979 og blev i 1987 Danmarks første kvindelige sundhedsminister. Posten bestred hun frem til 1988, hvor hun blev boligminister. Hun fortsatte i Folketinget frem til 1998.

Agnete Laustsen er beskrevet som en klassisk konservativ - og var blandt andet optaget af at bevare kulturhistorien. Efter den politiske karriere blev det særligt kvinders rettigheder, der optog hende. Derudover var hun medlem af bestyrelsen for Dansk-Taiwanesisk Selskab.

Frem til sin død boede hun i Hellerup.