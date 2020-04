I det værst tænkelige scenarie skrumper Danmarks økonomi med seks procent i 2020, oplyser Finansministeriet.

Regeringen ser muligt fald i bnp - bruttonationalproduktet - i 2020 på mellem tre og seks procent som konsekvens af coronavirus.

Også ledigheden vil stige, oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

De økonomiske udsigter er på baggrund af forskellige scenarier for det videre forløb.

En hurtig genopretning i Danmark vil føre til et fald i bnp i 2020 på tre procent.

En gradvis genopretning vil medføre et fald på 4,4 procent.

En begrænset genopretning - som er det værst tænkelige af de fremlagte scenarier - vil betyde et fald i bnp på seks procent.

Bnp er et meget anvendt nøgletal, der er udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald i bnp viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Finansminister Nicolai Wammen (S) siger på et pressemøde, at "hverdagen er sat på standby, og det samme er meget af den økonomiske aktivitet".

Han understreger, at coronakrisen har "voldsomme økonomiske konsekvenser".

