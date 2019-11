Der er ikke tale om en kampmission, men en træningsmission, som Danmark overtager fra forsvarsalliancen Nato.

Et spørgsmål, der optager regeringer i flere vestlige lande, er, hvordan man stækker Islamisk Stat eller lignende militante bevægelser i Irak og Syrien, hvor militær og infrastruktur i den grad er udfordret.

Derfor tilbyder Danmark nu den transatlantiske forsvarsalliance Nato at overtage træningen af irakere, der bekæmper militante islamister.

- Vi vil tilbyde Nato muligheden for at overtage træningsmissionen i Irak fra udgangen af næste år og frem til medio 2022, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn, hvor han har orienteret Folketinget.

Det er en træningsmission med 200 mand, som derudover består af kapacitetsopbygning, der har til formål at gøre irakerne i stand til at forhindre Islamisk Stats tilbagekomst.

Der er altså dermed ikke tale om en kampmission.

- Det er vigtigt at bidrage, vi kommer til at bidrage med over 200 mand. Vi tager fat ude i verdens brændpunkter.

- Det er noget, som forsætter vores kamp mod Islamisk Stat, som gør, at irakerne er i stand til at håndtere sikkerhedstruslen fra terroristerne selv, siger udenrigsministeren.

Han nævner, at bidraget vil bestå af sikringspersonale, eskortepersonale samt en helikopter, der blandt andet skal spore vejsidebomber.

Missionen blev etableret i oktober 2018 og ledes i øjeblikket af Canada. Den består af 500 udsendte soldater fra Nato-allierede samt partnerlande, herunder Australien, Finland og Sverige.

7870 danskere har været udsendt til Irak og Syrien.

Regeringen vil formelt give Nato tilbuddet på et møde i London i næste uge. Men udenrigsministeren har allerede drøftet sagen med USA og Nato.

- Det er på vores eget initiativ. Vi synes fra den danske regerings side, at vi også kan bidrage konkret. Det er noget, vi har forhørt os hos vores allierede om, hvordan de ser på det. Der er meget positive tilbagemeldinger, siger Jeppe Kofod.

Regeringen vil inden udsendelsen i 2020 fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget. En dansk ledelse af træningsmissionen vil afløse Danmarks nuværende træningsindsats på al-Asad luftbasen.

/ritzau/