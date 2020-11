Danske myndigheder vil se på smitte i hver enkel region frem for hele landet, når der laves rejsevejledninger.

Danmark vil fra starten af december indføre en regional model for rejsevejledninger.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Den nye model betyder, at Udenrigsministeriet vil se på smitten i den enkelte region og ikke hele landet, når det skal vurdere, om det vil anbefale eller fraråde rejser.

For eksempel kan det munde ud i, at man i fremtiden kan anbefale rejser til de De Kanariske Øer, men fraråde rejser til resten af Spanien.

Modellen vil samtidig betyde, at Udenrigsministeriet kan fraråde rejser til en enkelt region med høj smitte, selv om resten af landet har et lavt smittetryk.

Den regionale model vil gælde for landene i EU/Schengen og Storbritannien.

For at der vil blive anbefalet rejser til en region, må smitten maksimalt være på 30 nye tilfælde om ugen per 100.000 indbyggere. Det er samme grænse, som der er gældende i dag.

I øjeblikket er smitteniveauet i hele Europa dog på et niveau, så der ikke umiddelbart er udsigt til at blive ændret på rejsevejledningerne. Udenrigsministeriet fraråder i øjeblikket rejser til hele verden.

Den nye model er en udløber af, at Folketingets partier i august blev enige om, at regeringen skulle se på, om der kunne laves en ny model. Det har gennem hele coronaudbruddet været et stort ønske for rejsebranchen.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kan det nu lade sig gøre, fordi Spanien og Italien er begyndt at levere bedre data om smitten på regionalt niveau.

- Det giver os mulighed for at holde lav-smitte-regioner åbne, forudsat at landene leverer de her nødvendige sundheds- og testdata, siger Jeppe Kofod.

- Tilsvarende kan vi nu med større præcision gå ind og lukke ned for regioner med højere smitte, siger han i en pressemeddelelse.

Der bliver desuden ændret på myndighedernes anbefaling om selvisolation, hvis man har rejst et sted, hvor rejser frarådes.

I dag anbefales man at gå 14 dage isolation, når man er kommet hjem.

Det bliver nu sat ned til 10 dage, men kan forkortes yderligere, hvis man tager en test og får et negativt svar.

Den skal ifølge anbefalingen først tages, 4 dage efter at man er kommet hjem.

Det vil i praksis betyde, at man kan nøjes med 5 dage i isolation i stedet for 14 - altså fordi man tager en test efter 4 dage og får svaret dagen efter.

/ritzau/