Regeringen vil ikke tage imod 500 kvoteflygtninge i år, som der ellers var afsat penge til på finansloven.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har besluttet, at Danmark vil tage imod 200 kvoteflygtninge fra Rwanda.

Udmeldingen fra Mattias Tesfaye har været ventet med spænding både blandt regeringens støttepartier og blandt partierne i blå blok.

Antallet af kvoteflygtninge vil nemlig give en indikation på, om S-regeringen vil følge støttepartiernes ønske om igen at tage imod 500 kvoteflygtninge årligt. Eller om Socialdemokratiet vil føre en stram udlændingepolitik, som man lovede i valgkampen.

I finansloven for i år fik støttepartierne afsat penge til at tage imod 500 kvoteflygtninge. Mattias Tesfaye mener dog, at integrationsudfordringerne fortsat er for store til at tage imod så stort et antal:

- Vi har besluttet kun at tage imod 200 kvoteflygtninge. Det skyldes, at vi fortsat står med store integrationsopgaver.

- Nogle flygtninge er faldet godt til i Danmark. Men alt for mange er stadig på kontanthjælp. Faktisk er fem ud af seks flygtningekvinder stadig uden for arbejdsmarkedet efter tre år i Danmark. Det er meget, meget dyrt og totalt uholdbart. Derfor går jeg forsigtigt frem, siger Mattias Tesfaye.

Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets tal var 36 procent af de 21-64-årige flygtninge og familiesammenførte i arbejde efter tre år i Danmark. Det tal er opgjort på baggrund af første kvartal 2020.

Blandt mænd var andelen i lønmodtagerbeskæftigelse 57 procent i første kvartal 2020, mens andelen var 17 procent blandt kvinder.

I regeringens støtteparti SF havde man helst set Danmark tage imod 500 kvoteflygtninge.

SF's udlændinge- og integrationsordfører, Carl Valentin, er dog tilfreds med, at Danmark igen tager imod kvoteflygtninge.

- Det har krævet kæmpestore armlægninger med Socialdemokratiet overhovedet at nå hertil, siger Carl Valentin.

Danmark har siden 1989 modtaget omkring 500 kvoteflygtninge om året. Men den daværende Venstre-ledede regering valgte at indstille modtagelsen i det meste af 2016, 2017 og 2018.

Daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) begrundede beslutningen med, at Danmark i de år modtog mange spontane asylansøgere fra blandt andet Syrien.

Antallet af spontane asylansøgere er dog faldet fra 21.316 i 2015 til omkring 830 asylansøgere indtil videre i 2020.

Spørgsmål: SF har tidligere talt for, at antallet af spontane flygtninge til Danmark er faldet så meget, at der er plads til 500 kvoteflygtninge årligt. Hvorfor er det godt nok for jer med 200?

- Det er ikke godt nok. Vi synes stadig, at man skulle tage i mod 500. Det er fortsat SF's politik, det er der ingen som helst tvivl om. Men jeg vil også sige, at jeg ikke har haft store forventninger til regeringen på det her område. Når man nu tager i mod 200, så bliver der leveret, og det er jeg glad for, siger Carl Valentin.

Regeringen har i forvejen et samarbejde med Rwanda. Regeringen besluttede tidligere i år at støtte et program, hvor Rwanda er med til at tage imod asylansøgere og flygtninge fra Libyens detentionscentre.

En stor del af de flygtninge, der opholder sig i Rwanda, er kristne fra DRCongo og Burundi.

