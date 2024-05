Forsvarsminister Troels Lund Poulsen forventer første danske investering i ukrainsk våbenindustri i juni.

Når EU-landenes forsvarsministre tirsdag mødes for at diskutere støtten til Ukraine og forsvarsberedskab, vil den danske forsvarsminister, Troels Lund Poulsen (V), presse på for, at flere lande i lighed med Danmark fremover vil investere i ukrainsk våbenindustri.

Sammen med Estland, Polen, Sverige, Finland, Letland, Litauen og Holland har Danmark derfor sendt et brev til blandt andre Europa-Kommissionen og de andre europæiske lande om netop det.

- Vi skal til at gøre mere for at styrke den ukrainske forsvarsindustri. Både i forhold til et samarbejde fra europæisk side, men ikke mindst med mulighed for også at købe forsvarsmateriel direkte hos de ukrainske forsvarsvirksomheder, siger Troels Lund Poulsen.

I sidste måned var Troels Lund Poulsen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) i Ukraine for at underskrive en hensigtserklæring, om at Danmark vil investere i Ukraines forsvarsindustri.

I den forbindelse udtalte Troels Lund Poulsen, at han havde taget emnet op på internationale møder. Og nu er der altså formelt kommet andre lande frem, som i lighed med Danmark støtter idéen om direkte investeringer i Ukraine.

Fra dansk side betyder hensigtserklæringen, at Danmark vil investere i blandt andet droner, missiler og artilleri, som skal produceres i Ukraine af ukrainske virksomheder og ikke i andre lande.

Troels Lund Poulsen håber på, at andre lande vil gøre som Danmark eller økonomisk vil støtte Danmark, som så kan investere pengene videre i Ukraine.

- Vi er tæt på fra dansk side at lave det første projekt. Jeg forventer, at vi her i juni vil kunne placere den første ordre hos en eller flere af de ukrainske forsvarsvirksomheder, siger Troels Lund Poulsen.

Han siger, at det blandt andet handler om artilleri og droner.

Ifølge Forsvarsministeriet viser tal fra Europa-Kommissionen, at næsten 80 procent af det forsvarsmateriel, som er købt ind blandt af EU-landene siden Ruslands invasion af Ukraine, er blevet købt uden for Europa.

Det er ikke holdbart, mener Troels Lund Poulsen. Der skal opbygges en forsvarsindustri i Europa, som kan levere våben eller andet på medlemslandenes behov.

Hvis Ukraine fremover selv kan producere landets militære udstyr, vil det have en afgørende forskel, vurderer Troels Lund Poulsen desuden.

Derved kan Ukraine hurtigere få leveret våben til frontlinjen. Det vil også være nemmere at servicere og vedligeholde forsvarsmaterialet.

- Jeg tror, at der er stor politisk appetit på at tage initiativer og frigive penge på europæisk niveau til at gøre det samme, som vi foreslår fra dansk side, siger Troels Lund Poulsen.

/ritzau/