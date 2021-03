De tre lande er enige om at samarbejde for at sikre bedre forskning og mere pålidelig adgang til vacciner.

Danmark vil samarbejde med Israel og Østrig om at etablere eller finde fabrikker, der på sigt kan producere vacciner mod covid-19, som har hærget verden i et år.

Det fremgår torsdag på et pressemøde mellem de tre landes politiske ledere i Jerusalem i Israel.

- Vi vil gerne styrke vores samarbejde i fremtiden, siger statsminister Mette Frederiksen (S) på pressekonferencen.

Hun står ved siden af premierminister Benjamin Netanyahu fra Israel og forbundskansler Sebastian Kurz fra Østrig.

Det er endnu småt med detaljer om, hvad forslaget helt konkret går ud på.

Statsministeren ventes at uddybe tankerne på et pressemøde senere torsdag aften.

Kurz går længst ved at tale om "fælles investeringer i fabrikker i Europa og Israel". Netanyahu talte om at "diskutere fælles investeringer i fabrikker med vacciner".

Frederiksen har tidligere sagt, at hun er åben for et offentligt-privat samarbejde, eller at Danmark bliver medejer af en vaccinefabrik i Israel.

Hun taler om et "styrket samarbejde".

I øjeblikket er der ikke nogen fast aftale om, at Danmark vil opføre eller være med til at opføre fabrikker i Israel eller andre steder. Men der arbejdes tilsyneladende på det.

En af udfordringerne er, at de skal have en licens fra en eller flere af virksomhederne bag en af vaccinerne. Dernæst er der den højteknologiske produktion af vaccinerne, som skal ske på fabrikker eller ved at etablere fabrikker.

Forslaget har mødt kritik på forhånd, da Danmark har indgået en aftale med EU's medlemslande om at købe vacciner sammen. Derfor mener nogen, at det er at gå uden om EU-systemet.

Ifølge Financial Times skulle de tre lande allerede være i dialog med medicinalvirksomhederne Pfizer og Moderna om fabrikkerne. Avisens oplysninger stammer fra en anonym østrigsk embedsmand med indsigt i planerne.

Sammen vil de tre lande samarbejde om en udviklingsfond og samarbejde om produktion af vacciner mod coronavirus kendt som sygdommen covid-19.

- Vi er i dag blevet enige om at pulje vores viden i et fælles samarbejde for at sikre bedre og mere pålidelig adgang til vacciner, siger Mette Frederiksen videre.

Forskning og udvikling skal styrkes, uddyber hun.

Forbundskansler Sebastian Kurz uddyber, hvad samarbejdet går ud på.

- Jeg er glad for, at vi i dag er blevet enige om at lave en fælles forsknings- og udviklingsfond for at støtte innovative projekter.

- Og for det andet at vi sammen investerer i produktionsfaciliteter i Europa og Israel for at øge antallet af vaccineforsyninger, siger han.

Både Netanyahu og Frederiksen understreger, at udfordringen med at skaffe vacciner mod covid-19 vil være relevant de næste mange år.

