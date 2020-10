Danmark arbejder på modeller, der kan vurdere politiske tiltags klimaeffekt. De erfaringer skal nu deles.

Danmark skal stå i spidsen for et bredt internationalt samarbejde om at udvikle grønne regnemodeller. Det skriver Finansministeriet i en meddelelse.

Danmark arbejder allerede på at udvikle regnemodeller, der kan vurdere, hvilken effekt politiske tiltag kan få for klimaet.

Nu skal arbejdet så deles med flere end 50 andre lande. Her skal landene både inspireres, og der skal hentes nye input.

Finansminister Nicolai Wammen (S) ser frem til at dele erfaringerne.

- Det er min ambition, at Danmark skal vise vejen til, hvordan man kan nå ambitiøse klimamål og samtidig sikre en konkurrencedygtig økonomi og sunde offentlige finanser, siger han i meddelelsen.

Senere på året skal Danmark og Finland stå for møder mellem landenes embedsmænd.

Der bruges i Finansministeriet modeller til at vurdere, hvad politiske tiltag kan få af betydning for de offentlige finanser.

Sidste år blev der dog igangsat et arbejde med at udvikle grønne modeller. De skal kunne tage højde for klimaeffekten af tiltag. Arbejdet fik navnet "Grøn reform".

Det har blandt andet været håbet at udvikle en model, der for eksempel kan vurdere klimaaftrykket af en finanslov.

Nicolai Wammen peger på, at regeringen ønsker, at den grønne omstilling sker på en ansvarlig måde. Både økonomisk og socialt.

- Derfor er det afgørende, at vi styrker vores økonomiske værktøjer - herunder regnemodellerne - så de så godt som overhovedet muligt afspejler de udfordringer og muligheder, som er forbundet med den grønne omstilling, siger han i meddelelsen.

Modellen udvikles af den uafhængige statslige institution Dream-gruppen. Den har siden 1997 lavet økonomiske modeller.

Det sker sammen med forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet.

Arbejdet blev startet i 2019. Her var det målet, at modellen skulle være klar inden for to år.

/ritzau/