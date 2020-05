Strategisk lager for medicinsk udstyr kan placeres i Danmark, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Danmark har tilbudt EU-Kommissionen at huse et af flere planlagte EU-lagre for udstyr, der er nødvendige under en pandemi som den, der aktuelt plager Europa.

- Fra dansk side har vi tilbudt at være vært for et af de strategiske EU-lagre, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et udenrigspolitisk EU-møde fredag aften.

Idéen til oprettelsen af lagre i flere EU-lande er opstået under den aktuelle coronapandemi.

Da virus pludselig var løs i Europa - stik mod flere eksperters spådomme - skabte det et akut behov for medicinsk udstyr som respiratorer og værnemidler.

- Jeg tror, at det er klart for enhver, at Europa skal være bedre forberedt på pandemier. Vi skal styrke vores beredskab nationalt, og vi skal gøre det samme på europæisk plan, siger Kofod.

Kommissionen efterlyser flere lande, som kan opbevare værnemidler, der planlægges indkøbt for EU-midler. Fordelingen af disse skal også styres af EU-Kommissionen.

Rumænien var det første land, der meldte sig på banen som vært. Det meddelte EU-Kommissionen i begyndelsen af april.

Det er planen, at flere lagre skal placeres strategisk i lande rundt om i EU.

/ritzau/