En ambassadør er indkaldt til samtale, og ministerrejse til Tanzania er aflyst efter homofobisk kommentar.

En tanzanisk guvernørs klapjagt på homoseksuelle kan have sat en kæp i hjulet for fremtidig millionstøtte fra Danmark.

Det fortæller udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) onsdag under et møde i Folketingssalen.

Her siger ministeren, at hun tilbageholder 65 millioner kroner, der skulle være givet til det østafrikanske land i år.

- Jeg er meget bekymret for den negative udvikling i Tanzania. Senest med helt uacceptable homofobiske udtalelser fra en kommissær.

- Respekt for menneskerettighederne er blandt de vigtigste prioriteter i Danmarks udviklingssamarbejde. Det indebærer retten til ikke at blive diskrimineret på baggrund af seksuel orientering, siger Ulla Tørnæs.

For nogle uger siden opfordrede Paul Makonda, der er guvernør i Tanzanias største by, Dar-es-Salaam, borgerne til at angive bøsser og lesbiske.

Desuden sagde han ifølge DR på et pressemøde, at han ville få et efterforskningshold til at gennemsøge sociale medier for homoseksuelle, så de kunne blive anholdt.

I Tanzania kan homoseksuelle relationer straffes med op til 30 års fængsel.

Det er samtidig det land, som med 349 millioner kroner sidste år modtog næstmest i støtte fra Danmark. Men Makondas kommentarer har skabt uvished om fremtidig støtte.

- En række frihedsrettigheder er under stigende pres. Derfor er der efter min opfattelse behov for at revurdere Danmarks engagement i Tanzania, siger Ulla Tørnæs.

Foruden den tilbageholdte støtte har ministeren holdt møde med Tanzanias udenrigsminister, og Tanzanias ambassadør i Danmark er indkaldt til en samtale i udenrigsministeriet.

Tørnæs har også udskudt en planlagt rejse til Tanzania.

I slutningen af november vil udviklingsministeren med sine EU-kolleger debattere, hvordan støtten til det østafrikanske land skal se ud fremadrettet.

- I fællesskab skal vi drøfte situationen grundigt. Sådan understøtter vi bedst målsætningen om udvikling, demokrati og menneskerettigheder for Tanzanias befolkning, siger hun.

Makonda fortryder ikke sine homofobiske udmeldinger, som han har fået international kritik for.

- Jeg vil hellere gøre de lande vrede, end jeg vil gøre Gud vred, har han ifølge DR sagt.

Tørnæs omfordeler dele af Tanzanias støtte, så der gives 40 millioner kroner ekstra til lokale organisationer, som arbejder med menneskerettigheder.

/ritzau/