Danmark afviser kravet om at betale for russisk gas i rubler, efter at Putin meldte ud, at det kan ende i et kontraktbrud, hvis dette ikke er tilfældet.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en mail til B.T.

»Danmark arbejder for, at der opretholdes en fælles EU-tilgang til spørgsmålet om handel med og sanktioner mod Rusland. Enigheden i EU og med ligesindede lande har været et af de stærkeste våben til at imødegå den russiske aggression.«

»Det er endnu ikke klart, hvad det russiske dekret konkret indebærer, men Danmark tager stærkt afstand fra, at Rusland egenhændigt forsøger at ændre bestående kontraktuelle forhold. På G7 energiministermødet 28. marts blev det russiske krav om betaling i rubler afvist. Danmark er enig i at afvise kravet og koordinerer fælles reaktioner med vores allierede.«

Vladimir Putin sagde i en tale torsdag, at man fremover skulle betale for russisk gas i rubler. Kontrakter bliver stoppet, hvis betalingen ikke falder, tilføjer han ifølge Reuters.



Putin kræver, at de lande, der vil købe russisk gas, åbner konti i rubler i russiske banker. Det er fra de konti, at gassen skal betales.

»Hvis de betalinger ikke sker, betragter vi det som misligholdelse fra købernes side,« sagde Putin.

Tidligere i dag meldte både Storbritannien, Tyskland og Frankrig ud, at man fra deres side ikke ville komme til at betale i rubler, og dermed afviste Putins krav.

Opdateres...