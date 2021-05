Tilbage i februar kunne Mette Frederiksen og Magnus Heunicke nærmest ikke skjule deres brede smil over Danmarks vaccineindsats mod covid-19:

»Danmark er et af de lande, der vaccinerer klart flest og hurtigst i Europa,« sagde en begejstret Magnus Heunicke i starten af marts.

Men siden er Danmark styrtdykket på listen over de europæiske lande, som er længst med at vaccinere sine borgere.

Faktisk er vi dumpet helt ned på en 25.-plads i forhold til andre europæiske lande, viser nye tal fra databasen Our World in Data.

Alle vores nabolande – Tyskland, Sverige, Norge, Finland og Island – har således overhalet Danmark indenom, når det gælder andelen af befolkningen, som har fået mindst ét stik.

Ifølge Jan Pravsgaard Christensen, professor i immunologi ved Københavns Universitet, er der en helt centralt årsag til, at Danmark sakker bagud.

»Vi har valgt at fjerne to ret centrale vacciner fra vores program, og det viser sig i tallene nu. Den beslutning fra Sundhedsstyrelsen gør uomtvisteligt, at tempoet falder. Og det har konsekvenser også på den længere bane«

Han påpeger dog, at Danmark i øjeblikket står i en meget fordelagtig position – blandt andet fordi vores kontrol med epidemien er langt bedre end i det øvrige EU.

»Men vi kunne have været længere fremme lige nu, det er klart«, siger Jan Pravsgaard.

Siden Sundhedsstyrelsen droppede AstraZeneca og Johnson & Johnson i vaccineprogrammet, har datoen for, hvornår de sidste danskere får tilbudt en vaccine, rykket sig en måned.

Dermed står de 25-39-årige til først at få tilbudt det sidste stik i slutningen af august eller starten af september.

Modsat bruger andre europæiske lande de to vacciner i stor stil, fordi det er politikerne selv og ikke myndighederne, der træffer den afgørelse i mange andre lande.

Det ærgrer mig. For at være helt ærlig. Magnus Heunicke (S), sundhedsminister

For eksempel har tyske politikere netop besluttet at bruge Johnson & Johnson til alle personer over 60 år.

B.T. spurgte mandag sundhedsminister Magnus Heunicke, hvad han mener om Søren Brostrøms beslutning om at droppe de to vacciner i Danmark.

»Det ærgrer mig. For at være helt ærlig. Ikke fordi det er en forkert beslutning, men da den melding kom, blev det en dårlig dag for os,« sagde Heunicke.

En af hemmelighederne bag, at nabolandene giver Danmark baghjul på vaccineudrulningen, er, at de har længere dosisintervaller.

Det vil sige, at for eksempel Finland venter otte uger mellem første og andet stik. Erfaringerne viser nemlig, at man er rimelig godt dækket af den første vaccine i en rum tid.

Mandag sagde Søren Brostrøm, at han ikke vil gå op til otte uger, fordi Danmark allerede 'går til kanten af', hvad vaccineproducenterne anbefaler.

Jan Pravsgaard mener dog, at det vil være en god idé for Danmark at gøre tidsrummet mellem første og andet stik endnu længere.

»Det kan være en rigtig god idé at hæve intervallet til eksempelvis 12 uger. Så får flere danskere en god basisimmunitet. Men man skal være bevidst om, at man ikke er fuldt beskyttet, før man har fået begge stik,« lyder vurderingen.