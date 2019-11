Producent meldte for nylig ud, at danske kampfly bliver billigere. Nu sætter et regnestykke kroner og øre på.

Da den amerikanske våbenproducent Lockheed Martin for godt to uger siden meldte ud, at de nye danske F-35-kampfly bliver billigere, stod det ikke umiddelbart klart, hvor meget billigere de bliver i kroner og øre.

Regnestykket er nemlig kompliceret.

Det involverer både selve prisen, estimater, dollarkursen og den såkaldte indeksregulering, der afspejler de generelle prisstigninger i et samfund.

Ritzau har siden bedt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) om flere oplysninger, og på den baggrund kan der nu samlet set siges følgende:

Prisreduktionen betyder, at de første ti af de danske fly bliver godt 443 millioner kroner billigere.

Og hvordan ender vi så der?

For det første er det vigtigt at slå fast, at prisreduktionen foreløbigt kun omhandler de første ti af de i alt 27 kampfly, Danmark vil købe.

Det skyldes, at flyene handles i bundter indkøbt i såkaldte produktionslots, hvor prisen forhandles løbende for de enkelte lots.

Danmark køber sine første fire fly i lot nummer 13, og de næste seks i lot nummer 14.

Det er disse to lots - samt lot 12 - som Lockheed Martin meldte ud, bliver 12,8 procent billigere i forhold til lot 11.

Helt konkret betyder det, at et F-35-fly, der er købt i lot 13, nu koster 79,2 millioner dollar stykket, mens samme fly købt i lot 14 nu koster 77,9 millioner dollar.

Så langt så godt.

Nu vender vi os mod den pris, som Danmark havde regnet med at betale for flyene.

Samlet er der i et aktstykke fra Forsvarsministeriet fra 2017 afsat 13,13 milliarder kroner til selve indkøbet af flyene samt fire flysimulatorer til træning.

Ifølge FMI er regnestykket bag baseret på, at de ti første fly i gennemsnit ville koste 86,2 millioner dollar.

Det vil sige, at de første fire fly fra lot 13 med prisreduktionen bliver 28 millioner dollar billigere i alt, mens de næste seks fra lot 14 samlet bliver 49,8 millioner dollar billigere.

Spørgsmålet bliver så, hvilken dollarkurs flyene handles til?

For bag aftalen ligger en række kurssikringsaftaler, der betyder, at man ikke bare kan bruge den aktuelle dollarkurs.

Her oplyser FMI, at Danmark i gennemsnit betaler cirka 5,7 kroner per dollar i flyhandlens lot 13 og 14.

Det betyder, at de 77,8 millioner dollar, som Danmark sparer i forhold til estimatet fra aktstykket, skal ganges med 5,7.

Således ender besparelsen på de godt 443 millioner kroner.

Før beløbet bliver sømmet op på en væg, gør FMI dog opmærksom på, at indeksreguleringen i henholdsvis USA og Danmark også skal medregnes.

Her er udviklingen i øjeblikket ikke i dansk favør, og det kan betyde, at der skal trækkes noget fra de 443 millioner - uden at det dog er muligt at komme dette "noget" afgørende nærmere.

Derudover forudsætter besparelsen, at den betalingstakt, der ligger til grund på nuværende tidspunkt, ikke ændrer sig. Ellers kan det påvirke prisen i både op- og nedadgående retning.

Men et forsigtigt facit er altså, at de første ti fly handles til en pris, der betyder, at Danmark knap sparer prisen på et fly.

For anskaffelsesprisen på 86,2 millioner dollar per fly til en kurs på 5,7 lyder på godt 491 millioner kroner.

Det er endnu ikke muligt at sige noget om prisen på de sidste 17 fly, men forventningen er, at også de bliver billigere end den estimerede indkøbspris i aktstykket.

/ritzau/