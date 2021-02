Det ser ud til, at Danmark på uventet vis slipper for at udbetale mere end 100.000 kroner i hjemrejsestøtte til en dømt morder.

Den 53-årige morder Hussein Abbas, som for knap et år siden myrdede sin dansksindede hustru Huda og parrets otteårige søn med en sten, da de besøgte Abbas i Syrien, har nemlig ikke søgt om pengene. Det er også yderst tvivlsomt, om han kommer til det. Det erfarer B.T. fra flere kilder med kendskab til sagen.

I februar 2020 besøgte Huda Ali Ahmad, Abbas' 26-årige hustru, sin mand, som var flyttet fra Danmark til Syrien.

Hussein Abbas havde på det tidspunkt allerede fået udbetalt første rate af den såkaldte repatrieringsstøtte, som han modtog fra de danske myndigheder, mod at han til gengæld forlod Danmark og bosatte sig i sit tidligere hjemland Syrien.

Men Huda vendte aldrig hjem til Danmark. Den 22. februar 2020 blev hun brutalt myrdet. Banket ihjel af Hussein Abbas med en sten. Hussein Abbas dræbte også parrets otteårige søn. Også med en sten.

Huda Ali Ahmad var et eksempel på vellykket integration. Hun lærte dansk, uddannede sig og fik et dansk netværk. Hussein Abbas kunne derimod ikke forlige sig med et liv i Danmark.

Selvom Hussein Abbas blev anholdt, tilstod og nu er dømt for drabet i Syrien, så vurderede Udlændinge- og Integrationsministeriet, at det ville være ulovligt at tilbageholde de mere end 100.000 kroner, som danske myndigheder skyldte drabsmanden for at forlade Danmark.

Men nu tyder det altså meget på, at pengene bliver på danske hænder.

B.T. erfarer, at man ikke hos de danske myndigheder har præcis viden om, hvorfor Hussein Abbas ikke har søgt om pengene. Men teorien er – mener man – ganske lavpraktisk: Abbas sidder bag lås og slå på livstid i Syrien og har simpelthen ikke mulighed for at søge om pengene.

Beløbet skulle ellers have været udbetalt 13. februar, hvis altså ansøgningen til Nyborg Kommune var blevet afsendt rettidigt og modtaget.

B.T. erfarer, at det endnu ikke er for sent for Hussein Abbas at ansøge om pengene, da der er deadline på fredag. Det er dog yderst tvivlsomt, at det kommer til at ske.

Såfremt Hussein Abbas havde fået pengene udbetalt, så havde han sandsynligvis ikke fået gavn af dem. I forbindelse med sin dom i Syrien blev han nemlig dømt til at betale et beløb på cirka 350.000 kroner i erstatning til sine to tvillingepiger på fire år, som han også havde med Huda Ali Ahmad.

I forbindelse med drabet på Huda Ali Ahmed afdækkede B.T. en række forhold ved loven om hjemrejsestøtte, som har givet anledning til, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye har præsenteret et nyt lovforslag, som skal udbedre problemerne ved loven.

Blandt andet udbetales langt de fleste af pengene, når udlændingen er rejst tilbage. Derudover stoppes udbetalinger, såfremt udlændingen er eller bliver dømt for grov kriminalitet.

B.T. har spurgt Nyborg Kommune – som stod til at udbetale pengene – om en kommentar til sagen, men kommunen har ikke mulighed for at deltage, da der er tale om en enkeltsag.