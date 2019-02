Militært bidrag bestående af to helikoptere og cirka 70 mand sendes til Sahel for at bekæmpe terror.

Regeringen vil sende et militært bidrag bestående af to transporthelikoptere og cirka 70 personer til en franskledet operation i Sahel-regionen i det nordlige Afrika.

Det oplyser Udenrigsministeriet.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har torsdag orienteret Det Udenrigspolitiske Nævn om operationen i Sahel, som strækker sig tværs over Afrika.

- Det er afgørende for dansk og europæisk sikkerhed, at vi bidrager til stabiliteten i nærområdet. Terrorgrupperne i Sahel-regionen er en trussel imod vores fælles sikkerhed, siger han.

Derfor træder Danmark til for sammen med Frankrig at få dem nedkæmpet.

- Samtidig er det mit håb, at indsatsen kan bidrage til at stabilisere regionen og dermed forebygge irregulær migration mod Europa. Det er i vores klare fælles interesse, siger Anders Samuelsen.

Operationen består af 4500 franske soldater og har bidrag fra Storbritannien og Estland.

/ritzau/