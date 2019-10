Et bredt flertal i Folketinget stemmer ja til dansk militært bidrag i Mali og andre dele af Sahel-regionen.

Danmark skal føre en aktiv udenrigspolitik.

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen (S) det i sidste måned.

Torsdag stemte et bredt flertal i Folketinget for et dansk militært bidrag.

Det drejer sig blandt andet om et transportflybidrag. Og et personelbidrag til FN's fredsbevarende mission Minusma i Mali.

Desuden stilles der et dansk militært bidrag til rådighed for den franskledede militære indsats i Sahel-regionen. Den kaldes Operation Barkhane.

Bidraget består blandt andet af to transporthelikoptere. De indsættes i Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger og Tchad.

Det er ikke første gang, at Danmark bidrager militært til området. Det har Danmark gjort i en årrække efterhånden.

- Jeg synes, det er rigtig vigtigt og godt at se, at der er bred enighed om behovet for fortsat samtænkt dansk engagement i hele Sahel-regionen, sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S) under førstebehandlingen i sidste måned.

- Hvis man nu tager truslen fra terrorister i Mali og Sahel-regionen mod Europa og Vesten, kan jeg oplyse, at Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at det på kort til mellemlang sigt er meget sandsynligt, at militære ekstremister vil planlægge angreb mod vestlige mål og planlægge bortførelser af vesterlændinge i regionen. Primært Mali, Burkina Faso og Niger.

- Radikalisering og terrorisme vinder i stigende grad frem i regionen. Og udgør dermed også en trussel mod den lokale befolkning og de internationale indsatser, som jævnligt udsættes for angreb.

- Regionen er arnested for både terrorisme og irregulær migration, tilføjede Kofod.

Alle Folketingets partier minus Nye Borgerlige bakker op om FN-missionen. Nye Borgerlige og Enhedslisten er imod det danske bidrag til Operation Barkhane.

- Vi er yderst skeptiske over for, at danske styrker indsættes i krige og konflikter, som ikke har direkte relevans for Danmarks sikkerhed, sagde Nye Borgerliges forsvars- og udenrigsordfører, Peter Seier Christensen, under førstebehandlingen.

/ritzau/