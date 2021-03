Danmark sender en fregat til Guineabugten til bekæmpelse af pirateri, oplyser forsvarsministeren.

Danmark sender en fregat til Guineabugten for at deltage i en mission mod pirateri.

Det oplyser forsvarsminister Trine Bramsen (S) på et pressemøde tirsdag.

Regeringen har opbakning til missionen fra det største oppositionsparti Venstre. Her skrev udenrigsordfører Martin Aastrup Jensen på Twitter forud for pressemøde:

- Fuld støtte til den nye anti-pirat mission i Guineabugten, hvor vi skal deltage med et dansk krigsskib. Danmark er en supermagt i den civile søfart, så vigtig mission for Danmark, at vi får bekæmpet piraterne.

/ritzau/