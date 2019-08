Danmark vil i 2021 atter sende fire F-16 kampfly og cirka 60 personer til Baltikum, som det også sker mandag.

Fire danske F-16-kampfly og op til cirka 60 personer vil igen i 2021 blive udsendt til Baltikum, oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Her skal de i tre måneder deltage i suverænitetshåndhævelse af luftrummet over Estland, Letland og Litauen.

Regeringen har torsdag rådført sig med Udenrigspolitisk Nævn ved et møde.

Årsagen til igen at udsende kampfly for at håndhæve luftrummet over Baltikum skal ses på baggrund af en forespørgsel fra Nato.

De baltiske lande råder ikke selv over kampfly til at overvåge luftrummet.

- Opgaven er en vigtig del af Natos kollektive forsvar og sender et tydeligt signal om alliancesolidaritet, der er højt værdsat af de baltiske lande, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i pressemeddelelsen.

- Sammen med den fornyede udsendelse af et dansk bidrag på cirka 200 personer til Natos fremskudte tilstedeværelse i Estland i 2020 vil det øge den generelle stabilitet i Østersø-området også til gavn for Danmark, siger han.

På mandag tager fire F-16-kampfly med cirka 60 personer til Litauen, hvor de får base.

Det bliver dermed syvende gang, at Danmark sender F-16-kampfly til Baltikum, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Med den sikkerhedspolitiske udvikling i Østersø-området er der ingen tvivl om behovet for Nato-alliancens tilstedeværelse i Baltikum og relevansen af Forsvarets deltagelse i Baltic Air Policing (suverænitetshåndhævelsen af luftrummet, red.), siger hun.

/ritzau/