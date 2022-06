Lyt til artiklen

Danmark sender en fregat med op til 135 soldater til at bistå Natos afskrækkelse i det Nordatlantiske område.

Det skriver Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse, efter at der torsdag er afholdt et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn. Her har forsvarsminister Morten Bødskov (S) og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) orienteret Folketinget.

Det danske bidrag vil bestå af en fregat af Iver Huitfeldt-klassen.

Missionen er ledet af USA. Derudover har også Canada, Frankrig, Spanien og Holland tilkendegivet, at de vil deltage med flådeenheder i hangarskibsgruppen.

Derudover vil der fra august blive udsendt fire F16-kampfly. De skal i fire uger deltage i en Nato-mission over islandsk luftrum.

Gruppen består af 65 soldater, der ifølge Forsvarsministeriet skal hjælpe med "suverænitetshævdelse".

På et kort pressemøde siger forsvarsminister Morten Bødskov (S), at det er vigtigt at sende et signal om, at Europa står sammen.

- Der er ingen tvivl om, at der er krig i Europa. Det har ændret Europa fuldkommen, siger han.

- Det er vigtigt at sende kraftige signaler og sende signal om, at i den situation, Europa står i, står vi sammen, siger Morten Bødskov.

Foruden de forskellige bidrag forlænger Danmark tilstedeværelsen i en overvågningsmission i Hormuzstrædet.

/ritzau/