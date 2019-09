Indsatsen mod Islamisk Stat bliver styrket og et dansk bidrag til en amerikansk hangarskibsgruppe er på vej.

Det omhandler blandt andet øget bidrag til kampen mod den militante gruppe Islamisk Stat (IS) og et dansk bidrag til en amerikansk hangarskibsgruppe.

- Danmark er et land, som aktivt tager ansvar ude i verden. Og vi gør det inden for rammerne af Nato og FN og sammen med USA samt Frankrig, som er en af vores vigtigste sikkerhedspolitiske samarbejdspartnere i Europa.

- I dag sætter vi konkret handling bag vores ord. Udspillet vil give et godt billede på den aktivistiske profil, der vil kendetegne den nye regerings udenrigs- og sikkerhedspolitik, siger Mette Frederiksen.

Danmark vil stille en kampbataljon, et større krigsskib samt fire kampfly med personel til rådighed for NATO. Det oplyser forsvarsminister Trine Bramsen på pressemøde i Spejlsalen

- Det skal være klar til at blive udsendt med kort varsel, siger Trine Bramsen.

- Danmarks sikkerhed stopper ikke ved grænsen. Vi skal være klar til at bidrage internationalt for at bekæmpe terrorisme og dæmpe migrationsstrømme.

Danmark sender et lægehold til det østlige Syrien:- Det er meget efterspurgt af vores allierede, siger Mette Frederiksen.

Der er 'massiv og bred' opbakning til de fire militære bidrag, som regeringen vil udsende. Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod med henvisning til møde i Udenrigspolitisk Nævn, hvor regeringen fredag har præsenteret bidragene for de øvrige partier i Folketinget.

Mette Frederiksen siger om et muligt bidrag til flådestyrke i Hormuz-strædet:

- Vi undersøger muligheden for at gå ind med et dansk flådebidrag i en fællesstyrke med europæisk fortegn, siger Mette Frederiksen.

Dermed antyder hun, at regeringen ikke er parat til at bidrage til en amerikansk ledet flådestyrke. Det har flere partier i rød blok afvist, da flere andre europæiske lande har meldt fra.

/ritzau/

Opdateres...