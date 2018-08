Det er en stor udfordring at finde et land, der vil huse et center for afviste asylansøgere, oplyser minister.

København. Danmark er gået sammen med Østrig om et "pilotprojekt", der skal realisere et udrejsecenter uden for EU.

Det oplyser udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) på et samråd i Folketingets Europaudvalg.

- Det går i al sin enkelthed ud på, at vi skal sørge for, at de mennesker, der ikke har ret til at være i Danmark, skal rejse ud, siger ministeren under samrådet.

Her er ministeren blevet bedt om at redegøre for, hvorfor både Tyskland og Holland afviser at være involveret i planer om et sådant center.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har nemlig ladet forstå, at disse lande var med i kredsen af lande, der arbejdede for et udrejsecenter.

Støjberg oplyser, at der har været drøftelser med "en større gruppe ligesindede europæiske lande" om indretningen af et nyt asylsystem i Europa. Herunder Holland og Tyskland.

Men også Finland, Norge og Sverige og EU-Kommissionen har deltaget. Det var Østrig, der tog initiativ til drøftelserne i 2016. De handlede om muligheden for et nyt europæisk asylsystem på generelt plan.

Men selve pilotprojektet om det fælles udrejsecenter er et bilateralt samarbejde med Østrig, der har været i gang siden foråret, forklarer ministeren.

Hun kan ikke oplyse så meget om detaljerne.

- Helt ærligt, det vil kunne komme til at skade de forhandlinger, der foregår.

- Det er en stor udfordring at finde et land, vi kan placere det her udrejsecenter i. Derfor er det noget, der kræver noget rugbrødsarbejde, siger Støjberg.

Hvornår der rent faktisk i virkeligheden vil stå et fysisk udrejsecenter i et land uden for EU, kan ministeren ikke oplyse. Men det bliver ikke i år, gør hun klart.

- Det kommer der ikke til. Men der bliver arbejdet intenst, siger Støjberg.

Det er Socialdemokratiets EU-ordfører, Peter Hummelgaard Thomsen, der har kaldt Støjberg i samråd om Løkkes udtalelser. Først forsøgte han at få statsministeren selv til at møde op og forklare sig, men det afviste Løkke.

Hummelgaard vil gerne vide, om det har besværliggjort processen, at statsministeren har udtalt sig offentligt om planerne.

- Det har det på ingen måde, lyder Støjbergs svar.

Hun forklarer, at udrejsecentret skal oprettes efter forbillede af det midtjyske udrejsecenter Kærshovedgård.

/ritzau/