Lars Løkke Rasmussen er enig med Indiens premierminister om at genstarte den dansk-indiske fælleskommission.

Stockholm. Den dansk-indiske fælleskommission, der er den formelle ramme for det dansk-indiske samarbejde, skal genstartes, efter at den har været på standby siden 2010.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), efter at han tirsdag mødtes med Indiens premierminister, Narendra Modi, ved det nordisk-indiske topmøde i Stockholm.

- Det er en god dag for Danmark. Jeg er meget tilfreds med, at vi blev enige om at genstarte den dansk-indiske fælleskommission.

- Konkret betyder det, at den indiske udenrigsminister i år vil komme til København for at mødes med min udenrigsminister, siger Lars Løkke Rasmussen i en kommentar.

Den dansk-indiske fælleskommission har været på standby siden 2010, fordi inderne fortsat har været sure over sagen om våbensmugleren Niels Holck, som Østre Landsret ikke ville udlevere til Indien.

I fælleskommissionen er der flere forskellige arbejdsgrupper, der mødes regelmæssigt på politisk niveau. Første møde blev afholdt i februar.

Lars Løkke Rasmussen indgik flere aftaler med den indiske premierminister, der blandt andet kan have betydning for dansk erhvervsliv.

- Vi indgik fire aftaler, der forstærker relationerne mellem vores lande. Hvis vi udnytter dette momentum, vil det have stor betydning for dansk erhvervsliv.

- Indien er G20's hurtigst voksende økonomi, så hvis flere virksomheder får fodfæste på det indiske marked, betyder det vækst og arbejdspladser til danskerne. Det indiske marked er kolossalt, siger han.

Der blev også indgået samarbejdsrelationer på landbrugs- og fødevareområdet, hvilket fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) ser store muligheder i.

- I samarbejde med den indiske pendant til Fødevarestyrelsen skal vi se på, hvordan vi kan videregive vigtige kompetencer og erfaringer til Indien, så de kan øge deres fødevaresikkerhed.

- Håbet er, at denne investering fra vores side på sigt kan trække både danske produkter og fødevareproduktionsudstyr med sig i slipstrømmen, siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

/ritzau/