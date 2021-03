Grove krænkelser af menneskerettigheder i Egypten kritiseres i en officiel erklæring fra Danmark og FN-lande.

Dødsstraf og tortur. Forfølgelse af systemkritikere, journalister og civile borgere.

Det er nogle af de forhold i Egypten, som Danmark sammen med 30 andre FN-lande fredag er ude med en officiel kritik af.

Det fremgår af en erklæring underskrevet i FN's Menneskerettighedsråd.

De 31 lande opfordrer Egyptens præsident, Abdel Fattah al-Sisi, og hans regering til at stoppe brugen af terrorloven over for oppositionspolitikere, systemkritikere og journalister.

- Vi er meget bekymrede for brugen af terrorloven imod menneskerettighedsaktivister, LGBTI-personer, journalister, politikere og advokater, siger Kirsti Kauppi, Finlands ambassadør, til FN ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Ifølge egyptiske menneskerettighedsforkæmpere sidder omkring 60.000 politiske fanger i fængsel i Egypten. Det skriver AFP.

Amnesty International Danmark ser erklæringen som et stærkt udtryk. Det siger generalsekretær i organisationen Trine Christensen.

- Det er ekstremt vigtigt, at menneskerettighedsrådet nu efter så mange år endelig går ud og kritiserer Egypten så klart og tydeligt. Fordi den negative udvikling, der har været af ytringsfriheden og forsamlingsfriheden, har været så ekstrem, siger hun.

Ifølge Trine Christensen er det dog vigtigt, at erklæringen bliver fulgt op. Ifølge hende bør FN starte en rapportering fra Egypten, som skal følge op på, hvordan forholdene er og gøre det nemmere for verdenssamfundet at lægge pres på landet.

/ritzau/