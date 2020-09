Jeppe Kofod kalder europæisk mission i Hormuzstrædet for succesfuld og tilbyder dansk ledelse af den.

Danmark tilbyder at stå i spidsen for den europæiske mission i Hormuzstrædet, Emasoh, fra næste år. Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Emasoh-missionen er en såkaldt observationsmission med otte europæiske lande som deltagere. Missionen har både et diplomatisk ben og et militært ben.

Det diplomatiske ben er allerede under dansk ledelse af Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen, der er Danmarks ambassadør i Libyen.

Samtidig deltager Danmark med en fregat, Ivar Huitfeldt, i den militære del af missionen.

Det er under et besøg på fregatten, at udenrigsministeren oplyser, at missionen efter hans opfattelse har været en succes og er lykkedes med at bidrage til ro og fri sejlads gennem Hormuzstrædet.

- Med den succes i bagagen er vi klar til at stille os til rådighed for lede hele Emasoh, den europæisk ledede maritime-mission, siger Jeppe Kofod.

Hormuzstrædet ligger som en vigtig passage ind til Den Persiske Golf syd for Iran og øst for Saudi-Arabien.

/ritzau/