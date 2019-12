Danmark er efter forhandlinger i Bruxelles klar til at indføre kameraovervågning af både ved fiskeri.

Efter forhandlinger natten til onsdag i Bruxelles har fiskeriminister Mogens Jensen (S) landet en aftale, hvor Danmark som det første land i Europa indfører elektronisk monitorering af fiskeriet i stor skala.

Det oplyser han i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Fiskeriministeren har siden mandag været involveret i forhandlinger om fiskekvoterne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

- Elektronisk monitorering af fiskeriet er den rigtige vej hen imod en mere moderne, mere grøn og mere bæredygtig fiskeriforvaltning, siger Mogens Jensen i pressemeddelelsen.

Den elektroniske monitorering bliver indført i bundtrawlfiskeriet i Kattegat.

Internationale eksperter har ifølge ministeriet anbefalet, at man næste år slet ikke må fange torsk i Kattegat.

Det ville imidlertid betyde, at man ville blive nødt til at lukke ned for fiskeriet af jomfruhummer i Kattegat, hvor torsk er en uundgåelig bifangst.

Danmark har derfor besluttet at følge en anbefaling fra EU-Kommissionen, der fastlægger en bifangstkvote på 130 tons torsk.

Heraf vil de 80 tons komme fra dansk fiskeri.

- Vi har en særlig udfordring med torsk i Kattegat, hvor bestanden ikke har det godt.

- Samtidig er jomfruhummerfiskeriet helt afgørende for fiskerihavnene rundt om Kattegat, og derfor er det vigtigt for regeringen at ramme den rette balance mellem fiskeriet og arbejdet for at genoprette torskebestanden, siger Mogens Jensen.

/ritzau/