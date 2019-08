Selv hvis Danmark ville sælge Grønland til USA, er det en umulighed, påpeger lektor ved Grønlands Universitet.

Det er en skør historie uden bund i virkeligheden, når medier verden over fredag udbreder sig om præsident Donald Trumps angivelige ønske om at købe Grønland af Danmark.

Og lige så fjernt fra virkeligheden er det, når de danske politikere på stribe afviser at sælge.

Det siger Rasmus Leander Nielsen, der er adjunkt på Grønlands Universitet.

- Det kan simpelthen ikke lade sig gøre for Danmark at sælge Grønland, siger han.

Dels er der i FN-regi efter Anden Verdenskrig lavet regler for oprindelige folk, der ifølge universitetslektoren gør det umuligt for Danmark at sælge den store ø hen over hovedet på grønlænderne.

- Og dels slår selvstyreloven fra 2009 klart fast, at grønlænderne er deres eget folk.

- Så det er et meget klart nej til spørgsmålet om, hvorvidt Grønland er Danmarks til at sælge, siger Rasmus Leander Nielsen.

Det er langtfra første gang, at USA tilsyneladende har fået appetit på verdens største ø.

Første gang luftede amerikanerne i 1800-tallet idéen, hvilket ifølge Rasmus Leander Nielsen faktisk gjorde, at da Danmark i 1917 solgte De Vestindiske Øer til USA, så var det en del af aftalen, at USA ikke senere måtte prøve at købe Grønland.

Det valgte USA's præsident Harry S. Truman i 1946 at tilsidesætte, da amerikanerne kom med et regulært købstilbud på Grønland, som havde været under USA's vinger i besættelsesårene.

Danmark afviste købstilbuddet, og siden er først hjemmestyreloven af 1979 og siden selvstyreloven af 2009 kommet til og har slået fast, at de eneste, der ville kunne sælge Grønland, er grønlænderne selv.

Donald Trump kommer 2. september til København, hvor det geostrategisk vigtige Grønland i forvejen forventes at blive et samtaleemne i en tid, hvor Rusland opruster kraftigt i Arktis.

