Støtten til Ukraine skal fremtidssikres ind i næste årti med nyt sikkerhedstilsagn, Danmark har indgået.

Danmark indgår en ti år lang aftale med Ukraine om et sikkerhedstilsagn, der sikrer, at den militær støtte fortsætter.

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen (S) på Marienborg torsdag.

- Ord skaber ikke fred, og tid hjælper ikke Ukraine. Det er kun handling, der tæller på slagmarken, siger hun.

Sikkerhedstilsagnet til Ukraine er et princip lanceret af G7-landene, som nu støttes af 32 lande.

Indtil videre har Tyskland, Frankrig og Storbritannien offentliggjort nationale aftaler om sikkerhedstilsagn til Ukraine.

Det danske sikkerhedstilsagn vil basere sig på F-16-kampfly, genopbyggelse af byen Mykolaiv og reformarbejde i Ukraine.

Statsministeren betoner, at der er en alvorlig sikkerhedssituation i Europa - den "mest alvorlige siden afslutningen på den kolde krig".

- Rusland er i gang med at omstille sig til at være en egentlig krigsøkonomi, politiske modstandere ryddes af vejen, og Putin har vist sin vilje til at ofre landets unge mænd på slagmarken, siger Mette Frederiksen.

Den danske Ukrainefond er finansieret indtil 2028, og det nye sikkerhedstilsagn forpligter derfor regeringen til at fortsætte støtten herefter.

Der er i alt 69,1 milliard kroner i Ukrainefonden, hvor der nu er afsat over 33 milliarder kroner.

Regeringen melder ikke noget om, hvilke beløb det nye sikkerhedstilsagn skal rumme.

Men Mette Frederiksen understreger, at støtten skal fortsætte, så "længe det er nødvendigt".

Tilsagnet skal også ses som et led i at bygge bro henimod ukrainsk medlemskab af EU og Nato.

- Det er afgørende med en europæisk oprustning, så vi kan forsvare os selv, siger Mette Frederiksen.

I sikkerhedstilsagnet mellem de 32 lande og Ukraine indgår en konsultationsmekanisme. Den kan aktiveres, hvis der kommer et fremtidigt angreb mod Ukraine, hvor landene øjeblikkeligt vil drøfte et "passende modsvar".

/ritzau/