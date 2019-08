Den amerikanske præsident er altid velkommen i Danmark, siger udenrigsminister Jeppe Kofod efter Grønland-sag.

Forholdet mellem Danmark og USA er forsat tæt.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) trods sagen om et muligt salg af Grønland, hvilket medførte, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har aflyst et ellers planlagt statsbesøg til Danmark i september.

Kofod og den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, talte sammen onsdag aften. Og det var en åbenhjertig og konstruktiv samtale, siger Kofod til TV2 News.

- Det er vigtigt, fordi vi har masser af fælles interesser og også udfordringer fremadrettet.

- Der har været meget fokus på det arktiske og de forandringer, der sker der. Både sikkerhedspolitisk og i forhold til økonomisk aktivitet, siger Kofod til TV2 News.

Også i forhold til kampen mod international terrorisme danner Danmark og USA en vigtig alliance. Og den skal naturligvis fortsætte, siger Kofod.

- Den danske dør står altid åben for en amerikansk præsident, der vil besøge vores land, siger Kofod.

Trump aflyste sit statsbesøg onsdag. Han var ikke tilfreds med, at statsminister Mette Frederiksen (S) kaldte Trumps tanker om et køb af Grønland for en "absurd diskussion".

Præsidenten mener, at det er "upassende" og "væmmeligt", at Mette Frederiksen har brugt ordet "absurd" om Trumps tanker omkring Grønland.

Der skal kigges fremad nu, mener Kofod. Det er han og Pompeo enige om, lyder det fra Kofod.

- Det er vigtigt at udtrykke det, vores statsminister har sagt flere gange: Nemlig at vores dør står åben.

- Vi vil se frem til en amerikansk præsident, hvis der skulle komme et statsbesøg i fremtiden eller andre typer besøg. Det er vigtigt for os at bekræfte de bånd, der er mellem landene.

- Det vil jeg arbejde videre på. De konkrete dagsordener har ikke ændret sig efter det forløb, vi har været igennem, siger Kofod og henviser blandt andet til det arktiske spørgsmål.

Onsdag havde Kofod desuden besøg af den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands. Det møde var ifølge Udenrigsministeriet allerede planlagt, inden sagen om Grønland forpurrede statsbesøget.

/ritzau/