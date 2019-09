Regeringen yder 5,3 millioner kroner til et akutteam, der skal hjælpe seksuelt misbrugte børn i Tasiilaq.

Seksuelt misbrugte børn i Østgrønland søger alt for ofte forgæves efter professionel hjælp.

Derfor har den danske regering besluttet at give penge til et akutteam i den grønlandske kommune Sermersooq, hvor byen Tasiilaq ligger.

I alt er der afsat 5,3 millioner kroner, oplyser børne- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

- Pengene skal bruges til socialrådgivere, psykologer og familiebehandlere. De skal hjælpe kommunen med at behandle de mange ubehandlede sager, men også støtte de børn, hvis sag er færdigbehandlet, siger Astrid Krag.

Samtidig har regeringen og Grønlands Landsstyre, Naalakkersuisut, besluttet at sætte et tværgående arbejde i gang.

Det skal i 2020 munde ud i anbefalinger til, hvordan forholdene for udsatte børn og unge i Tasiilaq og resten af Grønland på længere sigt kan forbedres.

Hjælpen kommer, efter at Naalakkersuisut i forsommeren bad Danmark om hjælp til børn i blandt andet Tasiilaq.

Et opsigtsvækkende ønske, fordi Grønland siden 1980 selv har haft det formelle ansvar for socialområdet.

De 5,3 millioner kroner er ifølge Astrid Krag kun det første skridt:

- Nu håber vi at få nogle gode erfaringer, som vi kan brede ud til andre områder i Grønland. Målet er at forbedre forholdene for alle børn, siger Astrid Krag.

Det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fra partiet Inuit Ataqatigiit (IA), der har holdt møder med både Astrid Krag og statsminister Mette Frederiksen (S) om sagen, er skuffet over beløbet.

Også selv om ministeren lover, at mere hjælp kan komme på tale.

- Det er fint, at Danmark gerne vil hjælpe Grønland i forhold til de mange seksuelle overgreb. Men det her er for uambitiøst. Jeg havde klart fået det indtryk, at der var tale om flere penge.

- Hvis vi skal hindre overgreb, skal der meget mere til, og det håber jeg virkelig, at der kommer, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Det er velkendt, at forholdsvis mange børn i Grønland udsættes for seksuelt misbrug.

Så sent som i denne uge har Grønlands Politi offentliggjort tal, der viser, at der de seneste fem år er anmeldt 191 sager om seksualforbrydelser mod børn og unge i Tasiilaq.

Det svarer til 40 nye sager hvert år - i et område med godt 2000 indbyggere.

