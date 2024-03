Siden 2022 har danske instruktører ved en træningsmission i Storbritannien uddannet 2000 ukrainske soldater.

Omkring 2000 ukrainske soldater er siden efteråret 2022 blevet trænet og uddannet af Danmark.

Det er sket i Storbritannien ved en stor, vestlig træningsmission, der har uddannet over 30.000 ukrainske soldater til krigen mod Rusland.

Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

- Vores opgave er, at vi på relativt kort tid skal uddanne ukrainerne til at kunne overleve, kæmpe og vinde ved fronten, når de kommer tilbage til Ukraine, siger Henrik, der er major hos Slesvigske Fodregiment og chef for det danske instruktørbidrag i Storbritannien i meddelelsen.

Forsvaret oplyser ikke efternavnet på majoren.

I alt er omkring 70 danske soldater i Storbritannien. De fungerer som instruktører for ukrainske rekrutter.

Uddannelsen i Storbritannien består i, at ukrainerne får den helt grundlæggende militære træning og forståelse, skriver Forsvaret.

- Derfor bliver de uddannet i våbenhåndtering, skydning, førstehjælp, kampeksercits og krigens love. Uddannelsen er grundlæggende og varer fem uger per hold, lyder det.

30 tolke er tilknyttet det danske instruktørhold i Storbritannien. De agerer bindeled mellem danske instruktører og ukrainske soldater.

De ukrainske soldater har meget varieret alder og meget varieret erfaring, skriver Forsvaret.

- Nogle har kamperfaring fra forsvarskampen mod Rusland, mens andre ingen erfaring har med militær eller våben.

Fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) lyder det i pressemeddelelsen, at træningen er "en vigtig del af" Danmarks bidrag til Ukraines kamp mod Rusland.

- Jeg er glad for, at opgaven og indsatsen er meningsfuld for både danske og ukrainske soldater, og de tolke, der er et vigtigt bindeled i uddannelsen. Det er en virkelig stærk og vigtig indsats, og de danske instruktørers bidrag gør hver dag en forskel for ukrainerne på slagsmarken, siger Troels Lund Poulsen.

Et mindre antal ukrainske soldater trænes også i Danmark. Her uddannes de til at kunne flyve F-16-kampfly, som Danmark på sigt skal donere til Ukraine.

/ritzau/