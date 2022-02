Ruslands invasion har allerede sendt mere end 100.000 ukrainere på flugt. Det tal kan hurtigt blive til millioner af internt fordrevne.

De internt fordrevne kan meget vel søge mod nabolandene, lyder det fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, og i sidste ende kan det betyde flygtningestrømme til det øvrige Europa – herunder Danmark.

»Der kan komme flygtningestrømme ind i Europa, og der vil Danmark også hjælpe,« lød det torsdag fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde.

Og hvis der ankommer ukrainske flygtninge til Danmark, har myndighederne allerede 1000 pladser på modtagecentre spredt over hele landet klar, oplyser udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S) til B.T.

»Jeg vil følge situationen tæt i den kommende tid, og myndighederne arbejder naturligvis løbende videre med forberedelserne til at tage imod en eventuel tilstrømning,« lyder det i en skriftlig kommentar.

»Asylsystemet skal jo kunne tilbyde tag over hovedet og tre måltider mad til en hel del mennesker, hvis der bliver brug for det, og det har vi allerede i noget tid forberedt os på.«

Ministeren tilføjer, at de 1000 ledige sengepladser hurtigt kan opskaleres, så der er indkvartering til yderligere »et par tusind personer«.

Danmark har også tidligere stillet sig parat til at modtage flygtninge i teltlandsbyer. Om det er en del af regeringens beredskab vides ikke.

Rusland har det seneste døgn sendt en regn af missiler ned over flere byer i Ukraine. Her ses en beskudt boligblok i udkanten af hovedstaden Kiev. Foto: UMIT BEKTAS Vis mere Rusland har det seneste døgn sendt en regn af missiler ned over flere byer i Ukraine. Her ses en beskudt boligblok i udkanten af hovedstaden Kiev. Foto: UMIT BEKTAS

I tillæg med de eksisterende muligheder for indkvartering har Udlændinge- og Integrationsministeriet sammen med Udlændingestyrelsen i et brev varslet de danske kommuner om, at man over hele landet skal forberede sig på 'en massiv flygtningestrøm' efter Rusland natten til torsdag overfaldt Ukraine.

Kommunerne er blevet anmodet om at finde egnede indkvarteringssteder, da det hurtigt kan blive nødvendigt at finde indkvartering til et antal flygtninge, der ligger langt ud over hvad Danmark normalt modtager i en given periode.

»Udlændingestyrelsen vurderer nu, at der er en risiko for, at Danmark i løbet af kort tid skal kunne tage imod et betydeligt antal migranter og asylansøgere fra Ukraine,« skriver styrelsen i brevet til kommunerne, som B.T. er i besiddelse af.

Udlændingestyrelsen skriver også i brevet, at kommunerne i særlige situationer med stor tilstrømning af flygtninge risikerer at få inddraget ejendomme til husning af flygtninge uden kommunernes tilladelse.

Derfor anbefales det, at kommunerne hurtigst muligt at byde ind med egnede indkvarteringssteder hurtigst muligt, da det vil forbedre kommunernes egne muligheder for selv at vælge hvilke lokaler, der skal og kan tages i brug.

Hverken statsminister Mette Frederiksen, Mathias Tesfaye eller Udlændingestyrelsen vil sætte tal på, hvor mange flygtninge, man forventer i de indledende eller over tid.

Ukraines regering har selv anslået, at helt op mod fire millioner af landets knap 45 millioner indbyggere kan ende med at flygte.

I øjeblikket er Ukraine et 'visumfrit' land, og dermed kan ukrainere rejse frit ind i Danmark og gøre ophold i op til tre måneder, før man behøver søge asyl.

Ministeriet har ingen formodning om, hvor mange ukrainere der eventuelt vil gøre brug af den mulighed og flytte ind hos nogle af de 13.000 ukrainere, der lever i Danmark i dag.