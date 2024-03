Ansvaret for Aleksej Navalnyjs død ligger hos de russiske myndigheder. Og det vil Danmark gøre "krystalklart" for Rusland.

Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M). Udmeldingen kommer, efter at den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, er blevet indkaldt til samtale i Udenrigsministeriet.

- Vi indkalder den russiske ambassadør til en samtale på linje med en lang række andre EU-lande. Det sker efter drøftelser, vi havde i går, fordi vi gerne vil sende et meget klart signal til Putin om, at vi holder ham ansvarlig for Navalnys død, siger Lars Løkke Rasmussen.

Danmark forventer en undersøgelse af omstændighederne omkring dødsfaldet af den russiske oppositionsleder.

At indkalde en ambassadør til samtale betragtes generelt som et markant diplomatisk værktøj. Det sender et stærkt signal om utilfredshed til den pågældende ambassadørs hjemland.

- Det er det diplomatiske værktøj, vi har til at gøre det krystalklart for det russiske regime, at vi holder Putin ansvarlig for det her, siger Lars Løkke Rasmussen.

Han mener, at det er "åbenlyst", at Putin i sidste ende står bag.

- Der er tale om en systemkritiker, som var udsat for et giftangreb. Han rejser tilbage til Rusland og bliver fængslet under de mest kummerlige forhold.

- Så uanset, hvad der præcist er dødsårsagen, så falder det i forlængelse af et forløb, hvor der har været overgreb på en person, der har talt styret imod, siger Lars Løkke Rasmussen.

Navalnyj døde ifølge det russiske fængselsvæsen fredag i sidste uge i en fangelejr. Det skrev flere internationale nyhedsbureauer.

Danmark er ikke det første land, som indkalder en russisk ambassadør til samtale. Det har en række lande allerede gjort. Heriblandt Finland og Norge.

Finland og Rusland deler en 1300 kilometer lang grænse. Der er en grænse på 195 kilometer mellem Norge og Rusland.

I Sverige, hvor den russiske ambassadør ligeledes er indkaldt til en samtale, har udenrigsminister Tobias Billström opfordret EU til at overveje flere sanktioner mod Rusland.

- EU må handle mod politisk undertrykkelse i Rusland. Det er særligt vigtigt, på baggrund af at Aleksej Navalnyj døde i russisk fangenskab 16. februar, sagde han mandag ifølge det svenske medie SVT.

Også Tyskland, Litauen, Frankrig, Holland og Spanien har indkaldt de russiske ambassadører til landene til en samtale om sagen.

Det er endnu ikke fastlagt, præcis hvorfor Navalnyj døde. Ifølge hans stab tilbageholdes liget af ham i 14 dage. Der skal foretages "en eller anden form for kemisk undersøgelse". Det har hans talskvinde Kira Jarmysj meddelt på X.

Navalnyj var den mest fremtrædende politiker i den russiske opposition. Han afsonede flere årelange fængselsstraffe. Senest blev han i 2023 idømt 19 års fængsel for blandt andet ekstremisme.

/ritzau/