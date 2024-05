Stort beløb skal kombinere fattigdomsbekæmpelse med investeringer i grøn strøm, forklarer Dan Jørgensen.

Danmark giver nu sit hidtil største bidrag til Den Afrikanske Udviklingsfond på 785 millioner kroner.

Pengene skal blandt andet bruges til at skabe investeringer i grøn energi i afrikanske lande som for eksempel et vandkraftanlæg på grænsen mellem Tanzania og Malawi.

Samtidig skal investeringer i grøn energi være en del af indsatsen mod fattigdomsbekæmpelse.

Det fortæller minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen (S).

- Det her er et eksempel på, at også udviklingsbanken tager det meget seriøst, at udviklingspolitik og klimaforandringerne ikke kan adskilles.

Udover grøn strømproduktion skal midlerne gå til at understøtte klimatilpasning i Afrika. Ligeledes skal pengene bruges til at fremme god regeringsførelse, opbygning af mere velfungerende institutioner og gældsbehandling i de afrikanske lande.

Hjælpen til Afrika rummer flere potentielle modsætninger. Når millioner skal løftes ud af fattigdom med økonomisk vækst som motor, kan det øge den klimabelastning, der påfører særligt det afrikanske kontinent store problemer.

- Der er 600 millioner afrikanere, der ikke har adgang til elektricitet, og før man får det, kan man ikke få vækst og udvikling, siger Dan Jørgensen.

- Det skal ske på en måde, hvor vi ikke risikerer at skabe den paradoksale situation, at en del af det også er med til at forværre klimaproblemerne. Derfor vil vi have, at det bliver grøn el.

Dan Jørgensen er i Nairobi, Kenya, for at deltage i årsmødet i Den Afrikanske Udviklingsbank, som fonden hører under.

Her har den danske minister arbejdet for at sikre, at millionerne hjælper grøn energi på vej.

- Det er noget, man har forhandlet om, men det er heldigvis også en tid, hvor der er rigtig god opbakning til det, vi fra dansk side ser som det mest formålstjenstlige at bruge pengene på, siger han.

Den Afrikanske Udviklingsbank bruger både pengene i form af gavebistand til lande, men pengene bruges også som garanti for at udstede lån. På den måde kan et dansk bidrag bruges til at stille garanti for endnu større udlån, og pengene kan derfor vokse.

Banken giver lån med ingen eller lav rente samt gavebistand til de 37 fattigste lande i Afrika.

