Den danske regering giver millioner af kroner for at få irregulære migranter til at rejse hjem fra Vestbalkan.

500 irregulære migranter, som er strandet på Vestbalkan, skal have økonomisk hjælp til at rejse frivilligt tilbage til deres hjemland.

Derfor giver Danmark 15,4 millioner kroner til et projekt, som skal rådgive de irregulære migranter på Vestbalkan med hjemrejsen.

Mindst 300 migranter tilbydes også støtte til at komme på plads i deres hjemland.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

- Tusindvis af migranter opholder sig på Balkan. De vil gerne længere nordpå, men Europas grænser er ikke åbne. Der er nemlig ikke fri indvandring. Derfor er migranterne strandet i flere lande på Balkan.

- De lande løfter nu en stor opgave for hele Europa. Dem vil vi gerne aflaste. Derfor bruger vi nu 15 millioner på at få migranter til at rejse frivilligt til Mellemøsten, Pakistan, eller hvor de nu kommer fra, siger udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i pressemeddelelsen.

Irregulære migranter er migranter, som indrejser, opholder eller arbejder i et land uden den nødvendige tilladelse. De kaldes også udokumenterede migranter.

De mange millioner fra Danmark er en del af de midler, som regeringen har sat af til et nyt asylsystem.

- Migrationsudfordringer skal ikke først håndteres i det øjeblik, de står og banker på døren ved den danske grænse. De skal tackles langt tidligere - i nærområderne og i landene langs migrationsruterne.

- Det bidrager dette projekt til. Derfor er det også et skridt i den rigtige retning i den danske regerings indsats for et retfærdigt asylsystem, siger Tesfaye.

Det er FN's Organisation for Migration (IOM), der står for projektet. Det bliver støttet af Holland, Tyskland, Østrig og EU.

Indtil videre har projektet hjulpet flere end 1500 migranter fra mere end 20 lande til frivilligt at rejse hjem fra de seks lande på Vestbalkan.

Vestbalkan tæller landene Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien og Serbien.

