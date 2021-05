Folketingets partier har kort efter midnat natten til tirsdag landet en aftale om yderligere genåbning.

Fra 21. maj er diskoteker lukket, men alt andet er i princippet åbent som følge af genåbningsaftale mellem et flertal af Folketingets partier.

Det siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, på et pressemøde kort efter midnat natten til tirsdag.

- Hvis man tager et blankt stykke papir, så vil der stå, at fra 21. maj er natklubber og diskoteker lukket. Men alt andet er åbent, dog med nogle restriktioner, siger Søren Pape Poulsen.

Derudover har partierne aftalt at udfase mundbind og coronapas, når alle over 16 år er tilbudt en vaccine. Det vil ifølge vaccinationskalenderen ske i slutningen af august.

- Vi kommer til at følge aftalen om udfasning af coronapasset til dørs. Det er ikke rimeligt, at folk skal bruge timevis på at få fornyet coronapasset i tide og udtide, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

/ritzau/