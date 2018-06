Forsvarsministeren er stolt over invitation til et franskledet samarbejde. R ser det som et signal til Trump.

København. Sammen med ni andre europæiske lande bliver Danmark mandag formelt medlem af en ny forsvarsalliance, der er sat i søen af Frankrigs præsident, Emmanuel Macron. Det skriver Jyllands-Posten.

Det sker, når forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) i Luxembourg med sin signatur tilslutter Danmark det Europæiske Interventions Initiativ (EI2). Formålet er at styrke det strategiske og analytiske militære samarbejde, så de 10 landes styrker sammen kan rykke hurtigt ud til konflikter.

- Vi skal i Europa tage endnu mere ansvar for vores egen sikkerhed. Verden ser mere ustabil ud, end den har gjort længe, både i Mellemøsten og med Ruslands stadigt mere selvhævdende adfærd.

- Det kræver, at der er lande, der har vilje og evne til at tage ansvar, hvis det bliver nødvendigt. Det har vi, og derfor går vi med, siger Claus Hjort Frederiksen til Jyllands-Posten.

Macron lancerede idéen sidste år og har siden opnået tilslutning fra blandt andet Storbritannien, Tyskland, Italien og Holland.

På torsdag tager forsvarsministeren til London for at markere igangsættelsen af et andet militært samarbejde, den britisk ledede udrykningsstyrke Joint Expeditionary Force (JEF), som har været forberedt siden 2014.

JEF er etableret under Natos såkaldte "framework nation concept", hvor et Nato-land er vært for samarbejdet, der kan løse opgaver både i og uden for Nato-samarbejdet.

Her er ni lande indstillet på at levere JEF-styrker, som med kort varsel skal indsættes i alle typer konflikter verden over. Danmark er ikke automatisk forpligtet til at stille med soldater. Det afgøres fra mission til mission.

Der er bred tilslutning til EI2 i Folketinget. For De Radikale er der tale om et vigtig signal til USA's præsident.

- Trump sætter spørgsmålstegn ved vores sikkerhedspolitiske fællesskab. Derfor er det godt at signalere til USA, at vi holder sammen i Europa, siger udenrigsordfører Martin Lidegaard (R) til Jyllands-Posten.

Seniorforsker Kristian Søby Kristensen fra Center for Militære Studier siger til avisen, at "det i høj grad er Trump, der har fået sat damp under kedlerne i europæisk forsvarspolitik".

/ritzau/