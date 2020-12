Flere toldere, oplysningskampagne og telefonlinjer er en del af brexithandleplanen, som myndigheder ruller ud.

De danske myndigheder er på grund af brexit-situationen gået i forhøjet beredskab, og det akutte beredskab, der iværksætters, skal hjælpe borgere og virksomheder.

Det siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde fredag.

Beredskabet indebærer blandt andet ekstra toldbemanding ved grænserne, information og oplysning til berørte virksomheder og telefonlinjer til både private og erhvervslivet.

Jeppe Kofod siger, at Danmark ønsker "så god og tæt" en aftale med Storbritannien som muligt. Men regeringen vil "ikke acceptere en aftale for enhver pris".

- Vi kan ikke undgå, at der bliver bøvl, men vi vil gøre vores bedste for at hjælpe borgere og virksomheder igennem, siger Jeppe Kofod.

Hvis der fortsat ikke er en brexit-aftale 28. december, går man i det højeste beredskab.

/ritzau/