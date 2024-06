Danmark er blevet optaget i FN's Sikkerhedsråd for de næste to år.

Det er blevet vedtaget ved en afstemning i FN's Generalforsamling torsdag eftermiddag dansk tid, melder Udenrigsministeriet.

Det skriver Ritzau.

I en pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen:

»Det er en stor dag for dansk udenrigspolitik. Danmark har siden 2009 – og under skiftende regeringer – arbejdet for at opnå en plads i Sikkerhedsrådet. Vi har med resultatet i dag fået støtte fra langt størstedelen af FN’s medlemsstater. Det forpligter. Det er fortsat FN, vi vender os mod, når vi skal finde løsninger på de store globale kriser.«

»I en tid, hvor forholdet mellem stormagterne i Sikkerhedsrådet er udfordret, vil Danmark arbejde for den fælles samtale og de fælles beslutninger. Og for at være bindeled mellem de store og små lande i Sikkerhedsrådet.«

FN’s Sikkerhedsråd har 15 medlemmer; fem permanente medlemmer; Frankrig, Kina, Rusland, Storbritannien og USA og ti indvalgte medlemmer, som i 2025 vil bestå af Algeriet, Danmark, Grækenland, Guyana, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenien, Somalia og Sydkorea.

Sikkerhedsrådet mødes ca. 400 gange i løbet af et år og vedtager typisk i omegnen af 50 beslutninger om året. I disse år står konflikterne i Gaza og Ukraine højt på Sikkerhedsrådets dagsorden, men det beskæftiger sig med kriser og krige over alt i verden. Det gælder f.eks. Syrien, Yemen, Sudan, Afghanistan og Haiti.