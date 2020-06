Holland investerer en milliard i kommende anlæg med grøn strøm i Danmark for at nå eget EU-klimamål i 2020.

Holland kan ikke nå eget EU-klimamål, og derfor har landet besluttet at investere en milliard i et såkaldt Power-to-X-anlæg på 100 megawatt på dansk jord.

Anlægget skal hjælpe med at lagre og omdanne grøn strøm til grønne brændstoffer til lastbiler, skibe og fly.

Det oplyser klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S).

Anlægget på 100 megawatt er mere end fem gange så meget kapacitet som det største anlæg, der findes i verden i dag.

EU-reglerne giver mulighed for statistiske overførsler af de såkaldte vedvarende energiandele fra et land, der overopfylder sit mål, til et land, der ikke når sit mål.

Holland hjælper dermed Danmark med at etablere anlægget, mens Danmark hjælper Holland med at nå målet, fortæller Dan Jørgensen.

- Det her er en situation, hvor begge parter får rigtig meget ud af det.

- Holland gør også det her, fordi de har problemer med at leve op til egne målsætninger nationalt. De siger så: "Okay, i år kan vi ikke levere det på vedvarende energi, som vi vil. Danmark har et stort potentiale, så vi bruger hollandske statsmidler på projekter i Danmark for klimaets skyld", siger Dan Jørgensen.

Han mener ikke, at den hollandske investering er en slags CO2-kredit, hvor landet køber sig fri fra selv at lave grønne tiltag.

- Det her betyder, at projekter, som ellers ikke ville have set dagens lys, sker, siger han.

- Hvis det her ikke havde en grøn merværdi, havde jeg været skeptisk. Men eftersom det har en grøn merværdi, synes jeg, det er rigtig godt for den grønne omstilling og ekstra godt for Danmark, fordi vi får et stort beløb, vi kan bruge til grønne investeringer.

Aftalen om anlægget er underskrevet af klimaminister Dan Jørgensen og den hollandske klimaminister fredag.

Ifølge Klimaministeriet er aftalen ideel, fordi Danmark har betydelige vindressourcer og et velfungerende energisystem, mens Holland har meget stor erfaring med brintproduktion.

I 2027 vil hele den danske elproduktion komme fra vedvarende energikilder, og det kræver mere vedvarende energi.

Grøn strøm kan via elektrolyse laves til brint og andre grønne brændsler, som anlægget skal hjælpe med.

Der etableres en statslige pulje, som skal støtte etableringen af Power-to-X-anlægget, som i overvejende grad finansieres af Holland, men som også skal sættes på markedet for private investorer.

På Christiansborg forhandles der i øjeblikket om klimahandlingsplanen, der skal bringe Danmark tættere på at reducere landets CO2-udledning med 70 procent i 2030.

/ritzau/