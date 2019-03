Til september mødes stats- og regeringschefer i New York til klimatopmøde. Danmark skal lede energisporet.

FN's generalsekretær har bedt den danske regering lede hele energisporet i arbejdet frem mod næste klimatopmøde i september.

Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag i Folketingssalen under en spørgetime.

- Det kan vi godt være stolte af, siger han.

FN's klimatopmøde i New York har deltagelse af stats- og regeringscheferne.

Det ventes dermed at blive det største klimatopmøde i år, hvor landene ventes at forpligte sig på at give flere penge til at bekæmpe klimaforandringerne.

- Dette er en opgave, som bortset fra Danmark ellers kun er betroet de allerstørste lande i verden. Og Danmark er valgt af FN's generalsekretær, fordi vi tager lederskab, fordi vi skaber konkrete, grønne resultater, siger Løkke.

Statsministeren fremhæver det danske P4G-initiativ. P4G står for "Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030" og blev lanceret af Løkke på vegne af regeringen i september 2017.

Initiativet har "vundet mere opbakning, end jeg havde drømt om", lyder det fra Løkke. Og det har ifølge Løkke været medvirkende til, at Danmark er blevet spurgt af FN's generalsekretær.

I det hele taget er klima placeret højt på den politisk dagsorden. Klima ventes at blive en af nøgleemnerne i den kommende valgkamp, som finder sted i den nærmeste fremtid.

I sidste måned kom et borgerforslag om en ny klimalov på den politiske dagsorden. Borgerforslaget er det hidtil mest støttede af slagsen i Folketinget.

Knap 67.000 har underskrevet borgerforslaget, som dog i første omgang ikke kunne samle flertal. Regeringen og Dansk Folkeparti stemte ikke for.

Det overordnede formål med borgerforslaget er at sikre, at Danmark træder aktivt ind i kampen mod klimaforandringer.

Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har gentagne gange slået fast, at regeringen ser positive elementer og er enig i mange af de betragtninger, der er i borgerforslaget.

Efter næste folketingsvalg vil regeringen fremsætte forslag til en ny klimalov. Her vil regeringen ifølge Lilleholt lade sig inspirere af nogle af elementerne fra borgerforslaget. DF er med på regeringens linje.

Oppositionen mener dog, at det er en billig omgang fra regeringen at sige, at den vil komme med en ny klimalov senere, når den ikke stemmer for borgerforslaget nu.

/ritzau/