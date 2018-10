47 lande sidder i FN's Menneskerettighedsråd. For første gang har Danmark en plads ved bordet.

New York. Danmark er for første gang nogensinde blevet valgt ind i FN's Menneskerettighedsråd (UNHRC).

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har fredag været i New York, hvor FN's Generalforsamling har stemt Danmark ind i rådet sammen med 17 andre nye lande.

Rådet blev stiftet i 2006, da det erstattede FN's Menneskerettighedskommission.

Danmark forsøgte forgæves at blive valgt ind i 2007, men har nu fået en plads fra 2019 og frem til 2021.

- Vi vil bruge pladsen til at holde fanen højt på et område, som ligger Danmark meget på hjerte, og hvor vi har en høj status ude i verden - altså forsvaret for menneskerettigheder og de grundlæggende frihedsværdier, siger Anders Samuelsen.

Han mener, at det er tid for en reform af rådet. Kritikere har peget på, at lande som Kina, Cuba og Venezuela er medlemmer, selv om de krænker menneskerettigheder.

- Man skal kigge på, hvilke lande der fremover bliver valgt ind. Der sidder i dag lande, som ikke lever op til de højeste standarder. Det vil vi forsøge at tage fat på, siger Anders Samuelsen.

Tidligere i år skabte USA ravage, da landet som det første nogensinde trådte ud af rådet. Det var i protest mod manglende reformer.

Amerikanerne var også kritiske over, at flere lande er medlemmer trods beviselige overtrædelser af menneskerettigheder.

Anders Samuelsen erkender, at rådet er svækket af amerikanernes afgang, men omvendt er det et signal til, at der er behov for ændringer.

- Man kan enten vælge at trække sig fra arbejdet og forlade bordet, som amerikanerne har gjort.

- Det mener vi, er en forkert strategi. Man skal udnytte den direkte mulighed og få en dialog i menneskerettighedsrådet, hvor der er handlemuligheder, siger Anders Samuelsen.

Han nævner, at der er mulighed for at lave missioner, der for eksempel kan undersøge, om der har været folkemord i Myanmar.

En anden mulighed kunne være at forberede retsforfølgelse af krigsforbrydelser, når krigen i Syrien en gang er forbi.

FN's Menneskerettighedsråd har 47 medlemmer.

