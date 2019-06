Han er ikke bleg for at sætte fut i fejemøget. Hvadenten det er i populære musikprogrammer på The Voice, Nova FM og P6 Beat eller på den politiske scene.

Men selv om han af og til bliver kritiseret for at være FOR politisk af en spillemand at være, føler Dan Rachlin sig fortabt, når talen falder på det kommende valg.

»Jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed, at jeg hører til i det blå hjørne. Og det vil jeg vedblive med,« siger han og fortsætter:

»Men det ændrer ikke ved, at jeg denne gang føler mig partiløs.«

De kendtes kryds I serien ‘De kendtes kryds’ har B.T. talt med en række kendte danskere om, hvad de stemmer til folketingsvalget, hvorfor de stemmer, som de gør, og hvordan de som kendte ansigter forvalter den magt, det giver, at have et stort publikum. Serien vil udkomme løbende frem mod valgdagen.

I lighed med rigtig mange danskere aner den 55-årige dj og radiovært ganske enkelt ikke, hvor krydset skal placeres, når han står i stemmeboksen.

For han føler sig vred og frustreret.

»Når jeg ser, hvordan Dansk Folkeparti har hevet de blå regeringer rundt i manegen over flere årtier i en sådan grad, at de lige var ved at slippe af sted med en omfartsvej til over 300 mio. kroner, som ingen andre kunne se meningen med, så føler man sig partiløs,« indleder han med indignation i stemmen.

»For man ved, at hvis man stemmer på Venstre, De Konservative eller Liberal Alliance, så stemmer man indirekte på medbestemmelse til Dansk Folkeparti. Det er dér, at dilemmaet opstår,« forklarer Dan Rachlin.

Har Dan Rachlin ret i, at man indirekte stemmer på Dansk Folkeparti, når man sætter sit kryds ved blå blok?

Som ikke udelukkende ser dilemmaer og desillusion i blå blok.

»Så har der været alle de glade flippere og drømmere, som tog en tur med Alternativet,« siger han og fortsætter:

»Nu har det krystalliseret sig, at også dér er der magtkampe og hårde bananer. Så alle drømmene og den frie leg var måske ikke så fri alligevel.«

»Det er meget interessant, hvad der sker. Men også skræmmende. For det er politikerlede i fuld effekt,« lyder Dan Rachlins vurdering.

Jeg kan love, at det ender med, at jeg stemmer. For det skal man gøre Dan Rachlin om at føle sig partiløs

Og den er - mener han - måske grunden til, at en 'spiller' som Rasmus Paludan har fået så meget plads på banen.

»Formentlig er det sådan, at dem, der føler sig fristet til at stemme på ham, er vælgere, der ellers bare var blevet på sofaen og har opgivet de etablerede partier.«

»Men de fleste af os havde nok forsvoret, at dét at stille sig op og fylde bacon i en koran og lave gentagne 'demonstrationer' skulle være være fundament for at lave et parti, som lige nu står til at blive større end Liberal Alliance og flere andre.«

»Og det chokerer mig, at der findes så mange danskere, som fuldstændig abstraherer fra alt andet end den politik, han agter at føre frem omkring muslimer og de fremmede,« siger Dan Rachlin.

Politikerne kan dog takke sig selv for den voksende politikerlede. For meget af den udspringer af deres manglende evne til at debattere sobert og relevant på de sociale medier. Og konsekvensen er, at Danmark er blevet splittet i to. I os - folket - og de folkevalgte, mener Dan Rachlin.

Men hvem af de folkevalgte, der får hans kryds, er altså stadig den helt store joker.

»Hvem jeg stemmer på, kommer fuldstændig an på, hvordan de klarer sig i de tv-debatter, som jeg vil bruge masser af tid på.«

»Men jeg kan love, at det ender med, at jeg stemmer. For det skal man gøre. Og jeg tager det meget alvorligt. Men jeg har aldrig følt mig så partiløs.«