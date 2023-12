Forhandlinger på klimatopmøde har ikke rykket sig nok, og Dan Jørgensen er bekymret for resultatet.

Efter en historisk god start på klimatopmødet COP28 og en optimistisk dansk minister for global klimapolitik er stemningen nu skiftet.

- Jeg er et sted, hvor jeg er mega bekymret, og hvor jeg ser en realistisk mulighed for, at det her kan blive en stor maveplasker, hvor vi ikke får noget ud af dette klimatopmøde på bundlinjen, siger Dan Jørgensen (S), minister for global klimapolitik, til Ritzau.

En hurtig vedtagelse af en fond for tab og skader fra klimaforandringerne skabte i begyndelsen af klimatopmødet et momentum. Det fik Dan Jørgensen som en af de ledende forhandlere på klimatopmødet til at tro på et progressivt resultat.

Men det er ikke sivet ind i de andre forhandlingsspor endnu.

Der er stadig stor modstand mod at udfase fossile brændstoffer. Og mange lande har endnu ikke villet støtte op om målene for at tredoble vedvarende energi og fordoble energieffektivitet, beretter Dan Jørgensen fra forhandlingerne.

Ligeledes er forløbet om finansiering og klimatilpasning gået i hårdknude. Der sker ikke fremskridt i de tekniske forhandlinger.

- Hvis man skal tolke på det, er det en klassisk konflikt mellem beslutninger om at nedbringe udledninger på den ene side, og så behovet for penge på den anden side.

På COP28 skal verdenssamfundet gøre status over, hvor langt landene er nået siden Parisaftalen i 2015, og hvordan det skal udmønte sig i fremtidig handling.

På FN-mødet i Paris blev verdens lande enige om et mål om at holde den globale temperaturstigning et godt stykke under 2 grader celsius og bestræbe sig på at begrænse stigningen til 1,5 grader sammenlignet med tiden før industrialiseringen.

Der er en håndfuld forskellige emner, hvor landene skal blive enige om dem alle, for at en aftale kan gå igennem i Dubai. Et emne kan derfor blokere for alle de andre.

- Derfor bekymrer det mig dybt, at vi ikke er et skridt eller to længere, end vi er, siger Dan Jørgensen.

Det drejer sig blandt andet om reduktioner af drivhusgasser, tilpasning til klimaforandringer og finansiering.

Mens Dan Jørgensen havde forventet, at spørgsmålet om udfasning af fossile brændstoffer først kunne forhandles på plads i de sidste nattetimer, havde han troet, man var længere med sporet om tilpasning.

- Der ligner det, at det er gået totalt i kludder, og at der ikke er nogen fremskridt overhovedet.

/ritzau/