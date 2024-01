Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik, Dan Jørgensen, er 'dybt chokeret' over, at flere ansatte i en FN-hjælpeorganisation anklages for indblanding i terrorangrebet mod Israel den 7. oktober.

Organisationen UNRWA, som arbejder for palæstinensiske flygtninge, har fredag fyret i alt 12 ansatte, efter Israel har givet oplysninger om, at disse var involveret i den blodige massakre, som kostede over 1000 mennesker livet.

»Jeg er ligesom de fleste andre dybt chokeret over anklagerne,« lyder det i et skriftligt svar fra ministeren.

»Jeg noterer mig, at UNRWA øjeblikkeligt har afskediget de angiveligt involverede medarbejdere og klart sagt, at der følges op på beskyldningerne.«

Beder om redegørelse hurtigst muligt

Danmark har bedt UNRWA om en grundig skriftlig redegørelse »på linje med EU«, lyder det videre.

»Det skal ske så hurtigt som muligt og med fuld transparens. Baseret på undersøgelsen vil vi vurdere, om der er behov for at tage yderligere skridt – noget, vi givet fald vil gøre i koordination med EU og ligesindede EU-lande.«

USA har fredag meldt ud, at man midlertidigt stopper med at sende penge til organisationen .

»USA er virkelig bekymret over anklagerne om, at 12 ansatte i UNWRA måske har været involveret i Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober,« lyder det i en pressemeddelelse fra USAs udenrigsministerium.

»Udenrigsministeriet har midlertidigt sat yderligere finansiering til UNRWA på pause, mens vi gennemgår disse beskyldninger og de skridt, FN tager for at løse dem.«

USAs regering med præsident Joe Biden i spidsen sendte i oktober 75 millioner dollar til UNRWA. Kongressen i USA havde ellers i længere tid blokeret for støtte til organisationen grundet bekymringer om, at den havde medlemmer af Hamas ansat, skriver The Hill.

UNRWA iværksætter en undersøgelse af de tidligere ansatte, lyder det nu.

»For at beskytte agenturets evne til at levere humanitær bistand har jeg truffet beslutningen om øjeblikkeligt at opsige disse medarbejderes kontrakter og iværksætte en undersøgelse for at fastslå sandheden uden forsinkelse«, udtaler generalkommissær Philippe Lazzarin ifølge Reuters.

Under angrebet den 7. oktober brød palæstinensiske terrorister ind i Israel og gennemførte en blodig massakre på flere uskyldige mennesker. Over 1000 mennesker døde, og flere blev taget som gidsler af Hamas.