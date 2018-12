Fremover bliver det op til den enkelte ledige, der har boet i udlandet, at bevise ret til dagpenge.

A-kassemedlemmer, der har boet i udlandet i mere end et år inden for de sidste otte år, gør klogt i at gemme deres gamle lønsedler, huslejekvitteringer eller andet, der kan bevise, hvor de har boet og arbejdet.

Det bliver nemlig op til dem selv at skaffe dokumentation for, at de har ret til dagpenge, hvis de mister deres job, når der næste år efter planen bliver indført et opholdskrav for dagpenge.

Det fremgår af en række svar, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har sendt til Enhedslistens Finn Sørensen.

- Der er tale om en konkret vurdering af, hvad der anses for at være tilstrækkelig dokumentation, og dokumentationskravene er forskellige afhængig af, hvad det enkelte medlem har foretaget sig i udlandet, skriver ministeren blandt andet.

Regeringen og Dansk Folkeparti vil fra nytår indføre et krav om, at man skal have opholdt sig i Danmark eller EU i syv ud af de seneste otte år for at kunne få dagpenge, uagtet om man har betalt til A-kasse i årevis.

Men der er en række undtagelser fra kravet. Blandt andet hvis man har været udsendt for en dansk virksomhed eller myndighed til et land uden for EU. Altså eksempelvis USA eller Kina.

Også medfølgende ægtefæller vil i de situationer være undtaget opholdskravet. Men det bliver altså op til personerne selv at dokumentere, hvor de har boet og hvorfor.

- Det er jo ikke nok at dokumentere, at man har været ansat. Du skal også kunne dokumentere, at den virksomhed, du har været ansat i, juridisk set er dansk og ikke lokal, siger Verner Sand Kirk, direktør i Danske A-Kasser.

Troels Lund Poulsen skriver, at der er lagt op til en "fleksibel og pragmatisk" tilgang til administrationen.

Men Verner Sand Kirk mener ikke, at det er det samme som, at A-kasserne kan se gennem fingre med, om folk kan bevise, at de er omfattet af undtagelserne.

- Det er ikke normal politik, heller ikke fra hans ministerium, at man skaber regler, man skal se gennem fingre med. Man plejer at være meget nidkær i forhold til, hvad man mener er tilstrækkelig dokumentation, siger han.

Finn Sørensen fra Enhedslisten påpeger, at nuværende A-kassemedlemmer ikke har kunnet vide, at de kunne blive afkrævet den type af dokumentation, der nu lægges op til.

- Det kan jo ske for alle mennesker, at man ikke lige kan finde den dokumentation, siger han.

- Det er medlemmerne, der får problemet, hvis der mangler nogle oplysninger, siger Finn Sørensen.

Formålet med opholdskravet er at begrænse udlændinges adgang til danske dagpenge.

